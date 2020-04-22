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Только 75% белорусов воздерживаются от посещения массовых мероприятий. Это один из самых низких показателей из 58 стран

22.04.2020 22:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Международная группа ученых из 12 ведущих университетов мира, включая Гарвард и Кембридж, провела исследование, целью которого было выяснить, как жители 58 стран (в том числе Беларуси) реагируют на эпидемию коронавируса.

Так, из 58 стран только в Турции доля тех, кто считает, что реакция их страны на пандемию была недостаточной, выше, чем в Беларуси. В Турции – 91%, в Беларуси – 86%. Индонезия (83%), Россия (85%) и США (85%).

Также Беларусь заняла 8-е место из 58 стран по показателю недоверия к официальным источникам информации об эпидемии.

В ходе исследования было выяснено, что 75% белорусов воздерживаются от посещения массовых мероприятий. Только в двух странах эта доля была ниже – в Доминиканской Республике (чуть более 50%) и Сингапуре (чуть более 70%).

Напомним, Беларусь является единственной страной в Европе, где не приостановлен футбольный чемпионат. Посещаемость лиги резко упала из-за распространения коронавируса.

Редакция Tribuna.com призывает всех болельщиков оставаться дома.

На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 7281 случай заражения коронавирусом. 769 человек выздоровели, 58 умерли.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
 
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Международная группа ученых из 12 ведущих университетов мира, включая Гарвард и Кембридж, провела исследование, целью которого было выяснить, как жители 58 стран (в...
 
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