Вместе против пандемии: в Беларуси переболевшие коронавирусом становятся донорами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О ситуации с коронавирусом в странах Содружества – в материалах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Беларуси заготавливают иммунную плазму для лечения инфицированных коронавирусом, передает Инна Согалович. Донорами стали около 20 белорусов, которые переболели COVID-19. Тест на наличие антител к вирусу был положительным.

«Донором плазмы для больных короновирусной инфекцией может стать человек, который уже переболел в легкой или средней степени тяжести этой инфекцией в течение 28 дней после полной клинико-лабораторной ремиссии», – пояснила заведующая отделением РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Алла Новик.

Плазму дополнительно обеззараживают. Поэтому в Минздраве Беларуси приняли решение использовать и кровь людей, которые полностью выздоровели 15 дней назад.

«Выздоровления я бы хотела всем пожелать. И если уж этот вирус попал в организм человека, чтобы прошло все в легкой форме», – сказала донор иммунной плазмы Иванна.

А чтобы выявить новые случаи инфицирования как можно быстрее, в Национальном аэропорту «Минск» температуру прилетевшим будет измерять робот. Подарок сделал Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень». Такого же робомедика применяли и в Китае.

В Молдове все больше людей выздоравливают от коронавируса, передает Ирина Глушко. По данным Минздрава, уже 560 человек выписаны из больниц. Если позитивная динамика сохранится, власти уже на следующей неделе разрешат ресторанам и кафе распахнуть двери для посетителей. Сейчас они работают на вынос и на доставку. Также сегодня спортсменам из национальных сборных разрешили тренироваться на улице. Но остальным гражданам находиться в парках и на спортплощадках по-прежнему запрещено.

«После проведенных вчера тестов были выписаны еще 55 человек, которые выздоровели. Это говорит о функциональности системы и преданности гражданам. Я искренне благодарю медицинский персонал за все, что они делают», – сказала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Парламент Грузии на внеочередной сессии проголосовал за продление чрезвычайного положения во всей республике до 22 мая, соорбщает Михаил Робакидзе. Накануне соответствующий декрет подписала президент Саломе Зурабишвили. Таким образом, все ограничения, включая комендантский час, сохраняются еще на месяц. Правда, передвижение на автомобилях обещают разрешить с 27 апреля. На сегодняшний день в республике 411 случаев заболевания коронавирусом, пять человек скончались. Что касается пациентов, которые излечились, то их число растет. По последним данным, это 98 человек. Они покинули клиники и находятся дома на самоизоляции.