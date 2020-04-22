Хроники пандемии: самое актуальное про коронавирус в Беларуси и мире на 22 апреля

Источник материала: KYKY

К утру 23 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила свыше 2,61 миллиона человек; погибли – 181,2 тысячи, а излечились – более 703,5 тысячи. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 835 тысяч эпизодов инфекции;

Испания: 208,4 тысячи;

Италия: 187,3 тысячи;

Франция: 159,4 тысячи;

Германия: 149,4 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 45,9 тысячи летальных исходов;

Италия: 25,1 тысячи;

Испания: 21,7 тысячи;

Франция: 20,8 тысячи;

Британия: 18,1 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как у соседей

Россия: 58 тысяч эпизодов инфекции – 513 летальных исходов;

Украина: 6,6 тысячи – 174;

Польша: 10,2 тысячи – 426;

Литва: 1,4 тысячи – 38;

Латвия: 761 – 11.

Как в мире

ВОЗ предупредила, что миру предстоит долгий путь борьбы с коронавирусом. «Вирус с нами надолго», – сказал на пресс-конференции директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

на пресс-конференции директор ВОЗ Тедрос Гебреисус. ООН заявила , что мир на пороге голода «библейских масштабов» из-за нехватки продовольствия. Уже сегодня, убеждены эксперты, свыше 800 миллионов человек засыпают хронически голодными. В ближайшее время к ним добавится еще 130 миллионов человек по всему миру. Голод может наступить в трех десятках стран.

, что мир на пороге голода «библейских масштабов» из-за нехватки продовольствия. Уже сегодня, убеждены эксперты, свыше 800 миллионов человек засыпают хронически голодными. В ближайшее время к ним добавится еще 130 миллионов человек по всему миру. Голод может наступить в трех десятках стран. Мировой ВВП по итогам 2020 года снизится на 3,9%, прогнозирует агентство Fitch. Аналитики считают, что ограничения, связанные с пандемией, приведут к рецессии «беспрецедентной глубины» за всю послевоенную историю. Она будет в два раза сильнее, чем рецессия во время глобального кризиса в 2009 году. В итоге экономика Евросоюза по итогам года сократится на 7%, США – на 5,9%.

агентство Fitch. Аналитики считают, что ограничения, связанные с пандемией, приведут к рецессии «беспрецедентной глубины» за всю послевоенную историю. Она будет в два раза сильнее, чем рецессия во время глобального кризиса в 2009 году. В итоге экономика Евросоюза по итогам года сократится на 7%, США – на 5,9%. В Германии впервые одобрили клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса. На первом этапе испытаний примут участие 200 человек в возрасте 18-55 лет.

клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса. На первом этапе испытаний примут участие 200 человек в возрасте 18-55 лет. Штат Миссури подал иск к Китаю. Генпрокурор Эрик Шмитт обвинил Китай в том, что власти страны скрывали информацию о распространении COVID-19; отрицали, что коронавирус передается от человека к человеку; преследовали врачей, рассказывавших о болезни; позволили миллионам людей вступить в контакт с вирусом. Как Китай должен ответить перед Миссури, в иске не указывается.

иск к Китаю. Генпрокурор Эрик Шмитт обвинил Китай в том, что власти страны скрывали информацию о распространении COVID-19; отрицали, что коронавирус передается от человека к человеку; преследовали врачей, рассказывавших о болезни; позволили миллионам людей вступить в контакт с вирусом. Как Китай должен ответить перед Миссури, в иске не указывается. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести цифровые пропуска – обязательные документы для передвижения – по всей России. Так властям будет проще контролировать россиян. Пока система пропусков действует в Москве и Подмосковье, Приморском и Красноярском краях, а также в части Поволжья.

ввести цифровые пропуска – обязательные документы для передвижения – по всей России. Так властям будет проще контролировать россиян. Пока система пропусков действует в Москве и Подмосковье, Приморском и Красноярском краях, а также в части Поволжья. Карантин в Украине продлят до 11 мая. В правительстве говорят, что пик инфицирования в стране еще не достигнут. Он ожидается на первые числа мая.

до 11 мая. В правительстве говорят, что пик инфицирования в стране еще не достигнут. Он ожидается на первые числа мая. Итальянское правительство также не планирует отменять карантин в стране. Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что понимает, как устали люди от ограничений, но решение об отмене карантина было бы безответственным, а новое количество зараженных стремительно выросло бы.

Как у нас

По последней сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 7281. Умерло 58 пациентов, выздоровели 769. Жизнь скольких человек поддерживают аппараты ИВЛ и сколько пациентов на стационаре, Минздрав опять не доложил.

сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 7281. Умерло 58 пациентов, выздоровели 769. Жизнь скольких человек поддерживают аппараты ИВЛ и сколько пациентов на стационаре, Минздрав опять не доложил. ЕС даст Беларуси 60 миллионов евро на борьбу с распространением коронавируса. Это официально .

. Скончался 55-летний сотрудник A1, начальник управления инжиниринга. который проработал в компании 18 лет. Ранее у мужчины был выявлен коронавирус.

55-летний сотрудник A1, начальник управления инжиниринга. который проработал в компании 18 лет. Ранее у мужчины был выявлен коронавирус. Беларусь не оставляет без благодарности страны, которые помогают ей преодолевать трудности пандемии. Так, Китай и Узбекистан в ответ на гуманитарные грузы получили по трактору «Беларус».

по трактору «Беларус». Платформа «Имена» запустила большой крауд-проект для помощи школьным учителям со средствами защиты. Механика такая: школы оставляют запросы, чего именно им не хватает в период эпидемии, спонсоры откликаются и предлагают помощь, организаторы развозят СИЗ по нуждающимся школам.

большой крауд-проект для помощи школьным учителям со средствами защиты. Механика такая: школы запросы, чего именно им не хватает в период эпидемии, спонсоры и предлагают помощь, организаторы развозят СИЗ по нуждающимся школам. Три священника минского Свято-Петро-Павловского собора положили в больницу с пневмонией. Как минимум у одного из них коронавирус. Более того, инфекция добралась и до Свято-Елисаветинского православного женского монастыря на окраине Минска: там заболели как минимум три священника и жена одного из них. На пасхальной службе в ночь с субботы на воскресенье в церкви, принадлежащей монастырю, пришла огромная толпа верующих:

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.