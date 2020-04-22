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Губерниев о чемпионате Беларуси: «Харе с футболом, братья, харе!»
23.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский комментатор
«Я вообще считаю, что его (
Вот я вспоминаю, как-то давно был чемпионат мира по футболу… Матч-открытие в 2010 что ли году: сборная Южной Африки играла против кого-то там. И на трибунах Шарлиз Терон! Ее показывали значительно больше, чем футбол. Я думал: господи, покажите нам Шарлиз! Но тогда был чемпионат мира, а здесь, конечно, на фоне белорусского футбола пускай бы бесконечно в прямом эфире канала «Матч ТВ», белорусского телевидения, вот этот мужик играл бы на гармони различные песни. Мне кажется, что это было бы значительно более одухотворенней. Мужик должен быть одиноким, соблюдать все дистанционные меры.
Но если говорить серьезно, то сначала я говорил, что это внутреннее дело белорусов, но проанализировав ситуацию в последние сутки… В общем, там крайне неспокойно. Поэтому харе с футболом, братья, харе! Я вчера посмотрел, там ведущий у них
На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 7281 случай заражения коронавирусом. 769 человек выздоровели, 58 умерли.
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о чемпионате Беларуси в условиях пандемии коронавируса.
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