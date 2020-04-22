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Губерниев о чемпионате Беларуси: «Харе с футболом, братья, харе!»

23.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о чемпионате Беларуси в условиях пандемии коронавируса.

«Я вообще считаю, что его (чемпионат Беларуси – Tribuna.com) давно пора прекратить, если серьезно. Но, конечно, я слежу, потому что в те самые минуты, когда показывают мужика с гармошкой на трибунах, этот чемпионат расцветает по-настоящему — и хочется, чтобы он бесконечно играл.

Вот я вспоминаю, как-то давно был чемпионат мира по футболу… Матч-открытие в 2010 что ли году: сборная Южной Африки играла против кого-то там. И на трибунах Шарлиз Терон! Ее показывали значительно больше, чем футбол. Я думал: господи, покажите нам Шарлиз! Но тогда был чемпионат мира, а здесь, конечно, на фоне белорусского футбола пускай бы бесконечно в прямом эфире канала «Матч ТВ», белорусского телевидения, вот этот мужик играл бы на гармони различные песни. Мне кажется, что это было бы значительно более одухотворенней. Мужик должен быть одиноким, соблюдать все дистанционные меры.

Но если говорить серьезно, то сначала я говорил, что это внутреннее дело белорусов, но проанализировав ситуацию в последние сутки… В общем, там крайне неспокойно. Поэтому харе с футболом, братья, харе! Я вчера посмотрел, там ведущий у них рассказывал про республику-партизанку (делает фейспалм. — Tribuna.com)», — сказал Губерниев на YouTube-канале «Шоу Известь».

На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 7281 случай заражения коронавирусом. 769 человек выздоровели, 58 умерли.

Такого еще не было! Маржа 0% и лучшие коэффициенты на чемпионат Беларуси

 
 
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о чемпионате Беларуси в условиях пандемии коронавируса.
 
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