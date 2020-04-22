Глава дипломатии ЕС пообещал посетить Беларусь и Украину после пандемии

Источник материала: Tut.by

После снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, свой первый иностранный визит верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель совершит в Украину. Такое обещание он озвучил во время брифинга по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС в среду, 22 апреля, сообщает корреспондент DW .



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«Первое, что я сделаю после возвращения нормальной ситуации, — я посещу Украину», — заявил Боррель, отвечая на вопрос DW. Как известно, глава дипломатии ЕС планировал посетить Украину еще в марте, но перенес поездку из-за пандемии нового коронавируса. «Последний визит, который мне пришлось отложить, был в Украину… Этого невозможно было избежать», — добавил он. В планах верховного представителя было посетить не только Киев, но и Донбасс.

Боррель посетит Беларусь

Кроме того, Боррель объявил о планах визита в Беларусь. «Вчера я также говорил с министром иностранных дел Беларуси, и я думаю, что в мои поездки в восточную часть Европы мы также включим Беларусь», — отметил он.

Центральной темой виртуального заседания глав МИД стран ЕС под председательством Борреля была политика объединения в отношении Украины, а также других стран Восточного партнерства. «Мы обсудили, как мы можем лучше поддержать Украину и другие страны Восточного партнерства во время пандемии коронавируса. Ведь проблемы, которые там были до пандемии, остались», — отметил Боррель.

Ранее в среду Еврокомиссия внесла предложение о пакете программ макрофинансовой помощи десяти соседним странам, в частности Украине, Грузии и Молдове. Общая сумма кредитов составит 3 млрд евро. Боррель также подтвердил выделение Беларуси 60 млн евро на борьбу с коронавирусом.