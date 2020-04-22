Главный инфекционист Брестской области рассказал о борьбе с Covid

Источник материала: Виртуальный Брест

Рабочее время у сотрудников инфекционного отделения Брестской областной больницы – с 8.00 до 17-ти. Но и начало рабочего дня может наступить раньше, и окончание – позже. В зависимости от степени сложности пациентов.





В то время, когда журналист Zarya.by беседует с заведующим отделением Николаем Сулевским, 15.00 понедельника, пациенты доставляются на компьютерную томографию – с соответствующим сопровождением и соблюдением всех особых эпидемиологических условий, наистрожайших правил, при этом вероятность инфицирования других пациентов исключается.

Это обследование, по мнению специалистов, является наиболее информативным и входит в рекомендованные протоколы лечения при коронавирусе. В среднем за день его проходят четыре пациента отделения с подозрением на COVID-19.





В трех корпусах «инфекционки», с учетом приемного отделения и реанимации, на каждую смену заступают порядка ста сотрудников медперсонала.

– Сегодня выписаны четыре пациента с подтвержденными отрицательными анализами на COVID-19, – рассказывает Николай Иванович. – Всего же с марта – того времени, как больные начали к нам поступать, – вылечились 27 человек.

Больных на данный момент, с учетом выписки и поступления, – 72 человека. Все пациенты – под пристальным наблюдением и врачей, и среднего медперсонала. Протекание болезни в большей степени – средне тяжелое. Причем оно зависит главным образом не от хронических заболеваний пациента, а от крепости его иммунитета.

– Отделение развернуто на 120 коек, у каждой есть консоль для обеспечения пациента кислородом – эти больные довольно часто могут нуждаться в кислородной поддержке, – говорит Николай Сулевский.





Препараты для лечения заболевших с COVID-19 есть. Это терапия, которая рекомендуется и белорусскими специалистами, и коллегами из некоторых стран, которые ее успешно использовали. Препараты эти назначаются по решению консилиума и только лишь с письменного согласия самих пациентов. Они могут повлиять на ход заболевания, отмечают специалисты. И не всегда тяжелое течение болезни связано с хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Главное – сила духа. В основном, говорят, наши пациенты с крепкой силой воли. Конечно, есть разного склада характера люди, но в основном с учетом того, что заболевание у них не имеет критической категории, понимая свое состояние, оценивают его спокойно.





На аппаратах искусственной вентиляции легких сейчас нет ни одного пациента. Те, которые были, вышли с довольно хорошим прогнозом.

– У нас настроение волнообразное, – говорит главный инфекционист области. – Зависит оно от того, как складывается день. Всё заставляет волноваться и переживать – также и отсутствие положительной динамики у некоторых пациентов.

В больнице организовано общежитие для сотрудников, которые пожелали уйти на самоизоляцию. Такое желание приветствуется у каждого, отмечает Николай Сулевский. Есть сотрудники, которые в таком режиме проживают уже неделю. Пока это на добровольных началах. Но, в зависимости от того, как будет складываться ситуация, это может быть не просто предложение, а рекомендация и даже приказ. Сотрудники, которые работают с пациентами такой категории, обеспечиваются бесплатным питанием.

Свой прогноз по коронавирусу главный инфекционист Брестской области излагает лаконично: «Работаем в том режиме, который мы имеем, а когда ситуация реально улучшится, тогда и будем хлопать в ладоши». Отмечая при этом: «Давайте будем придерживаться тех рекомендаций, о которых уже много где говорится, будем беречь себя и своих близких».