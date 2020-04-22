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Новая лаборатория по диагностике коронавируса появилась в Ратомке. Чем она оборудована и как здесь будут делать тесты?

22.04.2020 23:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новые возможности диагностики. Вторая государственная лаборатория, где проводятся тесты на коронавирус, начала работу в Минской области. Она находится в Ратомке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

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Новая лаборатория по диагностике коронавируса появилась в Ратомке. Чем она оборудована и как здесь будут делать тесты?

Новая лаборатория по диагностике коронавируса появилась в Ратомке. Чем она оборудована и как здесь будут делать тесты?

Лаборатория позволит увеличить количество необходимых исследований на COVID-19 и сделать их более оперативными. Здесь было установлено новое современное оборудование. Кроме того, были подготовлены высококвалифицированные специалисты, которые получили необходимое количество средств индивидуальной защиты. Есть все необходимые запасы тест-систем. Лаборатория работает круглосуточно.

Новая лаборатория по диагностике коронавируса появилась в Ратомке. Чем она оборудована и как здесь будут делать тесты?

Наталья Цеханович, заведующая лабораторией Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
В среднем, от начала до конца исследования проходит 6 часов при непосредственном взятии пробы, то есть само исследование – 6 часов.

Новая лаборатория по диагностике коронавируса появилась в Ратомке. Чем она оборудована и как здесь будут делать тесты?

Новая лаборатория по диагностике коронавируса появилась в Ратомке. Чем она оборудована и как здесь будут делать тесты?

Вячеслав Колячко, заместитель главного врача Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Оборудование на сегодняшний день смонтировано, имеются обученные специалисты, которые обеспечены необходимым количеством средств индивидуальной защиты. Также имеется необходимое количество тест-систем для проведения исследований. То есть с сегодняшнего дня лаборатория начинает функционировать в круглосуточном режиме.

Новая лаборатория по диагностике коронавируса появилась в Ратомке. Чем она оборудована и как здесь будут делать тесты?

Напомним, до этого тестирование образцов на коронавирус, которые поступали из Минской области, проводилось на базе вирусологической лаборатории Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и здравоохранения в столице.

Новая лаборатория по диагностике коронавируса появилась в Ратомке. Чем она оборудована и как здесь будут делать тесты?

Люди в материале: Наталья Цеханович, Вячеслав Колячко

 
 
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Новости Беларуси. Новые возможности диагностики. Вторая государственная лаборатория, где проводятся тесты на коронавирус, начала работу в Минской области. Она...
 
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