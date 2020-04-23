ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Всемирный банк прогнозирует самое масштабное сокращение объема денежных переводов

23.04.2020 06:08 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Согласно прогнозам, вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и карантинными мероприятиями, общемировой объем денежных переводов в 2020 году ждет резкое сокращение, которое составит почти 20%.

Согласно прогнозам, вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и карантинными мероприятиями, общемировой объем денежных переводов в 2020 году ждет резкое сокращение, которое составит почти 20%.

Как отмечает ВБ, это самое масштабное за последнее время падение будет обусловлено главным образом снижением заработной платы трудовых мигрантов и потерей ими работы: в период экономического кризиса в принимающих странах мигранты оказываются более уязвимыми перед лицом сокращений. Ожидается, что объем денежных переводов в страны с низким и средним уровнем доходов (СНСД) сократится на 19,7% и составит 445 млрд долларов, из-за чего многие уязвимые домохозяйства утратят жизненно важный источник финансирования.

Результаты исследований показывают, что денежные переводы способствуют снижению бедности в странах с низким и средним уровнем доходов, улучшают показатели питания, обеспечивают рост расходов на образование и приводят к сокращению масштабов детского труда в неблагополучных домохозяйствах. Сокращение объема переводов отрицательно сказывается на способности семей выделять средства на эти цели, поскольку большая часть финансов будет использоваться ими для предотвращения дефицита продовольствия и удовлетворения неотложных потребностей в части жизнеобеспечения.

«Денежные переводы – жизненно важный источник дохода для развивающихся стран. Нынешняя рецессия, обусловленная COVID-19, крайне негативно сказывается на возможности перечислять деньги домой, и делает задачу сокращения времени, необходимого для восстановления экономики развитых стран, еще более неотложной, - отметил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс. - Благодаря денежным переводам семьи могут позволить себе приобретение продовольствия, медицинских услуг, а также удовлетворение своих базовых потребностей. Группа Всемирного банка предпринимает быстрые и широкие действия в поддержку стран, и мы стараемся сохранить каналы для осуществления денежных переводов, а также способность беднейших категорий населения удовлетворять самые базовые потребности».

Всемирный банк оказывает странам-членам содействие в мониторинге прохождения денежных переводов по различным каналам, стоимости и удобства перевода денежных средств, а также анализе нормативных положений в части обеспечения добросовестности финансовых операций, которые влияют на потоки денежных переводов. Всемирный банк работает со странами, входящими в «Группу двадцати» и мировым сообществом над тем, чтобы сократить стоимость денежных переводов и расширить доступ к финансовым услугам для бедного населения.

Ожидается, что объем денежных переводов сократится во всех регионах, где ведет работу Всемирный банк, причем больше всего – в Европе и Центральной Азии(27,5%), за которой следуют страны Африки к югу от Сахары (23,1%), Южная Азия (22,1%), Ближний Восток и Северная Африка (19,6%), Латинская Америка и Карибский бассейн (19,3%) и Восточная Азия и Тихоокеанский регион (13%).

Значительное сокращение объема денежных переводов в 2020 году происходит после того, как в 2019 году переводы в СНСД достигли рекордного уровня в 554 млрд долларов. Ожидается, что денежные переводы (даже с учетом сокращения их объема) станут еще более важным источником внешнего финансирования для СНСД, поскольку приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сократится еще сильнее (более чем на 35%). В 2019 году объём денежных переводов в СНСД превысил объемы ПИИ, и это стало важным событием для мониторинга притока ресурсов в развивающиеся страны.

Согласно оценкам Всемирного банка, в 2021 году ситуация с денежными переводами в СНСД улучшится, их объем вырастет на 5,6% и составит 470 млрд долларов. В отношении прогноза по денежным переводам присутствует такая же неопределенность, что и в отношении воздействия COVID-19 на перспективы роста мировой экономики и на меры, призванные ограничить распространение заболевания. В прошлом денежные переводы имели противоцикличный характер: в периоды, когда направляющие страны испытывали трудности и находились в кризисе, работники посылали домой более значительные суммы. Однако в этот раз пандемия охватила все страны, добавив тем самым неопределенности.

«Наличие действенных систем социального обеспечения крайне важно длязащитыбедногоиуязвимогонаселениявовремянынешнегокризисакаквразвивающихся, так и в развитых странах. В принимающих странах действие мер социальной защиты следует распространить и на мигрантов», - заявил Михал Рутковски, директор департамента Глобальной практики Всемирного банка по вопросам социальной защиты и занятости.

В первом квартале 2020 года среднемировая стоимость перевода 200 долларов оставалась высокой и составляла 6,8%, что лишь немного меньше, чем в предыдущем году. Самая высокая средняя стоимость по-прежнему была характерна для стран Африки к югу от Сахары (около 9%); при этом миграция внутри этого региона составляет более двух третей от численности всех мигрантов, выезжающих из региона в другие страны.

«Быстрые действия, благодаря которым будет проще отправлять и получать денежные переводы, окажут столь необходимую поддержку мигрантам и членам их семей. Эти действия включают в себя рассмотрение услуг, связанных с осуществлением денежных переводов, в качестве необходимых, а также облегчение доступа к ним для мигрантов», - отметил Дилип Ратха, ведущий автор Доклада и руководитель Глобального партнерства для передачи знаний в области миграции и развития (KNOMAD).

Объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии в 2019 году оставался значительным; он вырос почти на 6% и достиг 65 млрд долларов. Крупнейшим получателем денежных переводов оставалась Украина, где в 2019 году зафиксирован новый рекорд - почти 16 млрд долларов. На положении стран с менее крупной экономикой, которые зависят от поступления денежных переводов, таких как Кыргызская Республика, Таджикистан и Узбекистан, особенно благоприятно сказалось восстановление экономической активности в России. Согласно прогнозам, из-за сочетания глобальной пандемии коронавируса и снижения цен на нефть в 2020 году объем денежных переводов сократится почти на 28%. Средняя стоимость перевода 200 долларов в страны этого региона в первом квартале 2020 года незначительно снизилась до 6,48% по сравнению с 6,67% годом ранее. Различия в стоимости переводов между коридорами в регионе существенна: самое высокое значение зафиксировано для переводов из Турции в Болгарию, самое низкое – для переводов из России в Азербайджан.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно прогнозам, вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и карантинными мероприятиями, общемировой объем денежных переводов в 2020 году...
 
Новости дня
Новости
 
«Гречневые» разборки с Россией набирают обороты. Власти намерены уйти от импорта крупы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика