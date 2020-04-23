Всемирный банк прогнозирует самое масштабное сокращение объема денежных переводов

Источник материала: Ежедневник

Согласно прогнозам, вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и карантинными мероприятиями, общемировой объем денежных переводов в 2020 году ждет резкое сокращение, которое составит почти 20%.

Согласно прогнозам, вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и карантинными мероприятиями, общемировой объем денежных переводов в 2020 году ждет резкое сокращение, которое составит почти 20%.

Как отмечает ВБ, это самое масштабное за последнее время падение будет обусловлено главным образом снижением заработной платы трудовых мигрантов и потерей ими работы: в период экономического кризиса в принимающих странах мигранты оказываются более уязвимыми перед лицом сокращений. Ожидается, что объем денежных переводов в страны с низким и средним уровнем доходов (СНСД) сократится на 19,7% и составит 445 млрд долларов, из-за чего многие уязвимые домохозяйства утратят жизненно важный источник финансирования.

Результаты исследований показывают, что денежные переводы способствуют снижению бедности в странах с низким и средним уровнем доходов, улучшают показатели питания, обеспечивают рост расходов на образование и приводят к сокращению масштабов детского труда в неблагополучных домохозяйствах. Сокращение объема переводов отрицательно сказывается на способности семей выделять средства на эти цели, поскольку большая часть финансов будет использоваться ими для предотвращения дефицита продовольствия и удовлетворения неотложных потребностей в части жизнеобеспечения.

«Денежные переводы – жизненно важный источник дохода для развивающихся стран. Нынешняя рецессия, обусловленная COVID-19, крайне негативно сказывается на возможности перечислять деньги домой, и делает задачу сокращения времени, необходимого для восстановления экономики развитых стран, еще более неотложной, - отметил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс. - Благодаря денежным переводам семьи могут позволить себе приобретение продовольствия, медицинских услуг, а также удовлетворение своих базовых потребностей. Группа Всемирного банка предпринимает быстрые и широкие действия в поддержку стран, и мы стараемся сохранить каналы для осуществления денежных переводов, а также способность беднейших категорий населения удовлетворять самые базовые потребности».

Всемирный банк оказывает странам-членам содействие в мониторинге прохождения денежных переводов по различным каналам, стоимости и удобства перевода денежных средств, а также анализе нормативных положений в части обеспечения добросовестности финансовых операций, которые влияют на потоки денежных переводов. Всемирный банк работает со странами, входящими в «Группу двадцати» и мировым сообществом над тем, чтобы сократить стоимость денежных переводов и расширить доступ к финансовым услугам для бедного населения.

Ожидается, что объем денежных переводов сократится во всех регионах, где ведет работу Всемирный банк, причем больше всего – в Европе и Центральной Азии(27,5%), за которой следуют страны Африки к югу от Сахары (23,1%), Южная Азия (22,1%), Ближний Восток и Северная Африка (19,6%), Латинская Америка и Карибский бассейн (19,3%) и Восточная Азия и Тихоокеанский регион (13%).

Значительное сокращение объема денежных переводов в 2020 году происходит после того, как в 2019 году переводы в СНСД достигли рекордного уровня в 554 млрд долларов. Ожидается, что денежные переводы (даже с учетом сокращения их объема) станут еще более важным источником внешнего финансирования для СНСД, поскольку приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сократится еще сильнее (более чем на 35%). В 2019 году объём денежных переводов в СНСД превысил объемы ПИИ, и это стало важным событием для мониторинга притока ресурсов в развивающиеся страны.

Согласно оценкам Всемирного банка, в 2021 году ситуация с денежными переводами в СНСД улучшится, их объем вырастет на 5,6% и составит 470 млрд долларов. В отношении прогноза по денежным переводам присутствует такая же неопределенность, что и в отношении воздействия COVID-19 на перспективы роста мировой экономики и на меры, призванные ограничить распространение заболевания. В прошлом денежные переводы имели противоцикличный характер: в периоды, когда направляющие страны испытывали трудности и находились в кризисе, работники посылали домой более значительные суммы. Однако в этот раз пандемия охватила все страны, добавив тем самым неопределенности.

«Наличие действенных систем социального обеспечения крайне важно длязащитыбедногоиуязвимогонаселениявовремянынешнегокризисакаквразвивающихся, так и в развитых странах. В принимающих странах действие мер социальной защиты следует распространить и на мигрантов», - заявил Михал Рутковски, директор департамента Глобальной практики Всемирного банка по вопросам социальной защиты и занятости.

В первом квартале 2020 года среднемировая стоимость перевода 200 долларов оставалась высокой и составляла 6,8%, что лишь немного меньше, чем в предыдущем году. Самая высокая средняя стоимость по-прежнему была характерна для стран Африки к югу от Сахары (около 9%); при этом миграция внутри этого региона составляет более двух третей от численности всех мигрантов, выезжающих из региона в другие страны.

«Быстрые действия, благодаря которым будет проще отправлять и получать денежные переводы, окажут столь необходимую поддержку мигрантам и членам их семей. Эти действия включают в себя рассмотрение услуг, связанных с осуществлением денежных переводов, в качестве необходимых, а также облегчение доступа к ним для мигрантов», - отметил Дилип Ратха, ведущий автор Доклада и руководитель Глобального партнерства для передачи знаний в области миграции и развития (KNOMAD).

Объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии в 2019 году оставался значительным; он вырос почти на 6% и достиг 65 млрд долларов. Крупнейшим получателем денежных переводов оставалась Украина, где в 2019 году зафиксирован новый рекорд - почти 16 млрд долларов. На положении стран с менее крупной экономикой, которые зависят от поступления денежных переводов, таких как Кыргызская Республика, Таджикистан и Узбекистан, особенно благоприятно сказалось восстановление экономической активности в России. Согласно прогнозам, из-за сочетания глобальной пандемии коронавируса и снижения цен на нефть в 2020 году объем денежных переводов сократится почти на 28%. Средняя стоимость перевода 200 долларов в страны этого региона в первом квартале 2020 года незначительно снизилась до 6,48% по сравнению с 6,67% годом ранее. Различия в стоимости переводов между коридорами в регионе существенна: самое высокое значение зафиксировано для переводов из Турции в Болгарию, самое низкое – для переводов из России в Азербайджан.