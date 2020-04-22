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«Гречневые» разборки с Россией набирают обороты. Власти намерены уйти от импорта крупы
23.04.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь намерена в этом году полностью обеспечить себя гречкой за счет собственного производства. При этом власти рассчитывают даже экспортировать некоторое количество этой крупы. Об этом заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, передает
Как развивались «гречневые» разборки
Россия с 20 марта на 10 дней
Страны ЕАЭС, в который входит и Беларусь,
Ажиотажный спрос на крупы, в том числе на гречку, в Беларуси в марте возник на фоне ситуации с коронавирусом. В одной из торговых сетей 21 марта
21 апреля Александр Лукашенко поручил губернатору Могилевской области Леониду Зайцу произвести гречиху в «достойном количестве». Президент аргументировал это тем, что «россияне отказались с нами работать».
Александр Лукашенко поинтересовался у губернатора Могилевской области Леонида Зайца, как проходит в регионе посевная кампания. Особое внимание он обратил на возделывание гречихи. «Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас», — сказал Александр Лукашенко.
В Российском зерновом союзе в этот же день
22 апреля вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в эфире телеканала «Россия 24»
«У Александра Григорьевича устаревшая информация, <…> мы с моим белорусским коллегой [13 апреля] договорились о поставках российской гречки и риса в республику. Наши партнеры выразили заинтересованность в поставках 7 тысяч тонн гречихи и почти 2 тысяч тонн риса», — заявила Виктория Абрамченко.
Ранее Александр Лукашенко 27 марта
В начале апреля президент уже
Какие решение по импорту гречки принял Минск
Вечером 22 апреля в прессе выступил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов. Он рассказал про недопоставки Россией гречки в марте и то, что наша страна намерена в этом году полностью обеспечить себя гречкой за счет собственного производства. При этом власти рассчитывают даже экспортировать некоторое количество этой крупы.
— 20 марта были ведены ограничения (Россией на вывоз гречки за пределы страны. — Прим. ред.), 21 марта состоялся телефонный разговор на уровне премьер-министров (Сергея Румаса и Михаила Мишустина. — Прим. ред.). И потом уже почти в течение целого месяца, когда 15 апреля были сняты эти ограничения, различные специалисты на всех уровнях созванивались и решали эту проблему, — рассказал Алексей Богданов. — Объемы поставок из Российской Федерации гречневой крупы в марте текущего года упали на 70%. И в целом если говорить, то за первый квартал текущего года недопоставлено практически 20% к уровню текущего года гречневой крупы на нашу территорию.
По его словам, для Минска проблемы с поставками гречки из России «были большой неожиданностью».
— Потому что в рамках Союзного государства, в рамках деловых отношений мы даже не могли отгрузить проплаченные контракты. И вагоны уже отгруженные стояли, и не выписывались фитосанитарные сертификаты. Конечно, этот вопрос не мог не дойти до главы государства, который отреагировал очень четко — поручил в кратчайшие сроки разобраться с этой проблемой, — уточнил представитель Минсельхозпрода. — Поручение, которое было дано по увеличению объемов внутри производства, позволит нам полностью обеспечить себя гречневой крупой и даже немного экспортировать на рынки других государств.
Напомним, по разным оценкам, 70−80% гречневой крупы мы
Какую гречку предлагают торговые сети и по какой цене
К примеру, «Е-доставка»
В «Виталюре» предлагают российскую гречку от 2,19 до 2,32 рубля за пачку. К примеру, 700 граммов этой крупы компании «Фермер» стоит 2,32 рубля (за килограмм выходит 3,31 рубля).
Брестская областная база «Бакалея» предлагает для торговли белорусскую гречку.
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Беларусь намерена в этом году полностью обеспечить себя гречкой за счет собственного производства. При этом власти рассчитывают даже экспортировать некоторое...
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