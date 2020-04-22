«Гречневые» разборки с Россией набирают обороты. Власти намерены уйти от импорта крупы

Источник материала: Tut.by

Беларусь намерена в этом году полностью обеспечить себя гречкой за счет собственного производства. При этом власти рассчитывают даже экспортировать некоторое количество этой крупы. Об этом заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, передает телеканал «Беларусь 1». Напомним, ранее Александр Лукашенко обвинил Россию в перебоях в поставках гречки в нашу страну и поручил обеспечить внутренний рынок этой крупой за счет собственного производства. Москва отрицает наличие проблем с поставками в Беларусь.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Как развивались «гречневые» разборки

Россия с 20 марта на 10 дней ввела временный запрет на экспорт всех видов круп. В Россельхознадзоре тогда данную информацию TUT.BY не подтвердили и не опровергли. А 21 марта появилось сообщение об отмене запрета на экспорт круп. Тем не менее торговые сети и импортер круп рассказывали, что испытывали трудности с поставками.

Страны ЕАЭС, в который входит и Беларусь, договорились установить временный запрет на вывоз с территории союза отдельных видов продовольственных товаров. В числе продуктов, экспорт которых будет запрещен, значатся гречка, рис, репчатый лук.

Ажиотажный спрос на крупы, в том числе на гречку, в Беларуси в марте возник на фоне ситуации с коронавирусом. В одной из торговых сетей 21 марта рассказывали , что самый большой спрос — на гречку, рис, макароны, растительное масло. «Некоторые закупаются заморозкой, курицей, мясом. Многие берут впрок чай, кофе. „Хапун“ продолжается уже несколько дней, только товары на полки выкладывать успеваем. Но пока дефицита нет, как и роста цен на то, что закупалось раньше. Новые поступления товара немного дороже, это из-за роста курсов валют. Но слегка подорожает только импорт», — отмечал один из ритейлеров.

21 апреля Александр Лукашенко поручил губернатору Могилевской области Леониду Зайцу произвести гречиху в «достойном количестве». Президент аргументировал это тем, что «россияне отказались с нами работать».

Александр Лукашенко поинтересовался у губернатора Могилевской области Леонида Зайца, как проходит в регионе посевная кампания. Особое внимание он обратил на возделывание гречихи. «Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас», — сказал Александр Лукашенко.

В Российском зерновом союзе в этот же день заявили , что не слышали, чтобы Россия ограничивала экспорт гречки в Беларусь. «При этом оптовые цены на эту крупу сейчас настолько высоки, что Беларуси невыгодно покупать ее в России», — рассказывали РИА «Новости» в ассоциации.

22 апреля вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в эфире телеканала «Россия 24» заявила , что Россия согласовала поставки 7 тысяч тонн гречихи и около 2 тысяч тонн риса в Беларусь.

«У Александра Григорьевича устаревшая информация, <…> мы с моим белорусским коллегой [13 апреля] договорились о поставках российской гречки и риса в республику. Наши партнеры выразили заинтересованность в поставках 7 тысяч тонн гречихи и почти 2 тысяч тонн риса», — заявила Виктория Абрамченко.

Ранее Александр Лукашенко 27 марта прокомментировал ажиотажный спрос на гречку. По его словам, запасов этого продукта достаточно, хватит на полгода вперед. «Нет никаких больших проблем. Ну не будет гречки, будем пшенную кашу есть… Не забывайте, что у нас картошка есть. Так что мы с голоду не умрем», — сказал президент во время посещения завода «Белгипс».

В начале апреля президент уже заявлял , что нужно увеличить производство гречки.

Какие решение по импорту гречки принял Минск

Вечером 22 апреля в прессе выступил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов. Он рассказал про недопоставки Россией гречки в марте и то, что наша страна намерена в этом году полностью обеспечить себя гречкой за счет собственного производства. При этом власти рассчитывают даже экспортировать некоторое количество этой крупы.

— 20 марта были ведены ограничения (Россией на вывоз гречки за пределы страны. — Прим. ред.), 21 марта состоялся телефонный разговор на уровне премьер-министров (Сергея Румаса и Михаила Мишустина. — Прим. ред.). И потом уже почти в течение целого месяца, когда 15 апреля были сняты эти ограничения, различные специалисты на всех уровнях созванивались и решали эту проблему, — рассказал Алексей Богданов. — Объемы поставок из Российской Федерации гречневой крупы в марте текущего года упали на 70%. И в целом если говорить, то за первый квартал текущего года недопоставлено практически 20% к уровню текущего года гречневой крупы на нашу территорию.

По его словам, для Минска проблемы с поставками гречки из России «были большой неожиданностью».

— Потому что в рамках Союзного государства, в рамках деловых отношений мы даже не могли отгрузить проплаченные контракты. И вагоны уже отгруженные стояли, и не выписывались фитосанитарные сертификаты. Конечно, этот вопрос не мог не дойти до главы государства, который отреагировал очень четко — поручил в кратчайшие сроки разобраться с этой проблемой, — уточнил представитель Минсельхозпрода. — Поручение, которое было дано по увеличению объемов внутри производства, позволит нам полностью обеспечить себя гречневой крупой и даже немного экспортировать на рынки других государств.

Напомним, по разным оценкам, 70−80% гречневой крупы мы импортируем из России.

Какую гречку предлагают торговые сети и по какой цене

К примеру, «Е-доставка» предлагает в основном российскую гречку и несколько наименований белорусской, «Виталюр» — российскую. «Е-доставка» предлагает «Бабушкину кухню» (700 граммов) по 2,3 рубля, а упаковку в 900 граммов — по 2,85 рубля. Упаковка гречки Gusto (ядрица, 800 граммов) стоит 2,65 рубля, а «Мистраль» (ядрица, 900 граммов) — 6,28 рубля. Из белорусской гречки есть крупа производства «Здоровая страна»: продел, 750 граммов — 3,75 рубля, а ядрица зеленая, 800 граммов, — 4,35 рубля.

В «Виталюре» предлагают российскую гречку от 2,19 до 2,32 рубля за пачку. К примеру, 700 граммов этой крупы компании «Фермер» стоит 2,32 рубля (за килограмм выходит 3,31 рубля).

Брестская областная база «Бакалея» предлагает для торговли белорусскую гречку.