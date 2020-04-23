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Вице-президент Еврокомиссии подтвердил выделение Беларуси 60 млн евро

23.04.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель подтвердил готовность предоставить Беларуси 60 млн евро и сообщил о намерении позже посетить Минск.




"В рамках глобального ответа ЕС на вспышку коронавируса был создан пакет поддержки для шести стран Восточного партнерства на общую сумму 80 млн евро для неотложных потребностей в секторе здравоохранения и 883 млн евро для краткосрочных потребностей в социально-экономической сфере. Из этой поддержки Беларусь получит более 60 млн евро", - говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии по итогам состоявшегося накануне телефонного разговора Борреля с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

В ходе диалога обсуждался глобальный ответ на пандемию коронавируса, поддержка ЕС Беларуси в свете этой проблемы и более широкий круг вопросов, в том числе сотрудничество Беларуси и ЕС.

В сообщении отмечается, что "Боррелль признал шаги, предпринятые Беларусью до настоящего времени для замедления распространения коронавируса в стране, и призвал продолжать эти усилия, следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения".

В части расширения двустороннего сотрудничества Беларуси и ЕС Борелль "заявил о своей приверженности заключению соглашения о приоритетах партнерства ЕС-Беларусь", - говорится в сообщении.

"Высокий представитель выразил решительную поддержку суверенитету Беларуси", - подчеркивается в сообщении. Также в ходе разговора обсуждалась "приверженность Беларуси продолжению диалога по правам человека и демократии, а также продолжающееся активное участие страны в Восточном партнерстве и ее конструктивная роль в регионе", - говорится в пресс-релизе.

Также Боррелль "подтвердил свое намерение посетить Беларусь, как только позволят условия", - сказано в сообщении.
 
Теги: Минск
 
 
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Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель подтвердил готовность...
 
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