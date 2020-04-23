Вице-президент Еврокомиссии подтвердил выделение Беларуси 60 млн евро













"В рамках глобального ответа ЕС на вспышку коронавируса был создан пакет поддержки для шести стран Восточного партнерства на общую сумму 80 млн евро для неотложных потребностей в секторе здравоохранения и 883 млн евро для краткосрочных потребностей в социально-экономической сфере. Из этой поддержки Беларусь получит более 60 млн евро", - говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии по итогам состоявшегося накануне телефонного разговора Борреля с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.





В ходе диалога обсуждался глобальный ответ на пандемию коронавируса, поддержка ЕС Беларуси в свете этой проблемы и более широкий круг вопросов, в том числе сотрудничество Беларуси и ЕС.





В сообщении отмечается, что "Боррелль признал шаги, предпринятые Беларусью до настоящего времени для замедления распространения коронавируса в стране, и призвал продолжать эти усилия, следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения".





В части расширения двустороннего сотрудничества Беларуси и ЕС Борелль "заявил о своей приверженности заключению соглашения о приоритетах партнерства ЕС-Беларусь", - говорится в сообщении.





"Высокий представитель выразил решительную поддержку суверенитету Беларуси", - подчеркивается в сообщении. Также в ходе разговора обсуждалась "приверженность Беларуси продолжению диалога по правам человека и демократии, а также продолжающееся активное участие страны в Восточном партнерстве и ее конструктивная роль в регионе", - говорится в пресс-релизе.





Также Боррелль "подтвердил свое намерение посетить Беларусь, как только позволят условия", - сказано в сообщении.