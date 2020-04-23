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МВД: В белорусских тюрьмах и колониях нет заболевших коронавирусом заключенных

23.04.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство внутренних дел Беларуси заявляет об отсутствии зараженных новым коронавирусом среди заключенных в тюрьмах и колониях.

"У нас нет заболевшего спецконтингента в заведениях закрытого типа - колониях, следственных изоляторах, и так далее, - равно как и нет заболевших в лечебно-трудовых профилакториях", - сказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова во время онлайн-брифинга в среду.

Как сообщалось, в конце марта в белорусских учреждениях уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториях было временно приостановлено предоставление краткосрочных и длительных свиданий в связи с коронавирусом. Вместе с тем, в посылки для заключенных разрешили класть чеснок, лук, цитрусы и витаминные комплексы.
 
 
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Министерство внутренних дел Беларуси заявляет об отсутствии зараженных новым коронавирусом среди заключенных в тюрьмах и колониях.
 
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