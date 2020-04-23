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В Оршанском районе - 73 больных коронавирусом. И это уже больше, чем в Докшицах
23.04.2020 08:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Оршанском районе на 22 апреля коронавирусом заболели 73 человека. И это уже больше, чем в Докшицах, где тоже была зафиксирована серьезная вспышка. Стало известно, что случаи COVID-19 есть еще в одном районе Витебщины — Лепельском,
За минувшие сутки в Витебской области пневмонии выявили у 241 пациента, 148 из них — жители Витебска. Такую статистику привел глава облздрава Михаил Вишневецкий,
В Оршанском районе — 73 случая коронавирусной инфекции. У большей части пациентов, инфицированных COVID-19, болезнь протекает в легкой или средней форме,
Оршанский регион по количеству заболевших даже, похоже, опередил Докшицкий, где, по официальным данным на 17 апреля, было 72 случая коронавируса. В Докшицах 21 апреля
В Бешенковичском районе, по данным на 22 апреля, 30 случаев коронавирусной инфекции. В местной больнице находятся 63 человека с пневмонией, COVID-19 диагностирован у 6 из них,
Еще четырех заболевших COVID-19 выявили в Глубокском районе. Один из этих случаев — завозной, остальные три человека заразились после контакта с больными. У двоих пациентов с коронавирусом выявлена пневмония. Всего на 22 апреля в районе зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом. 7 человек проходят лечение,
В Поставах за прошедшие сутки добавился новый больной коронавирусной инфекцией: теперь здесь 32 пациента.
Случаи COVID-19 зафиксированы в Лепельском районе. 14 апреля об этом в эфире местного телевидения
Всего в Беларуси, по данным на 22 апреля,
На данный момент в Витебской области остались 4 района, из которых не поступало сообщений о COVID-19: Россонский, Толочинский, Чашникский и Шарковщинский.
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В Оршанском районе на 22 апреля коронавирусом заболели 73 человека. И это уже больше, чем в Докшицах, где зафиксирована серьезная вспышка. Стало известно, что случаи...
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