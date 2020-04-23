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В Оршанском районе - 73 больных коронавирусом. И это уже больше, чем в Докшицах

23.04.2020 08:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Оршанском районе на 22 апреля коронавирусом заболели 73 человека. И это уже больше, чем в Докшицах, где тоже была зафиксирована серьезная вспышка. Стало известно, что случаи COVID-19 есть еще в одном районе Витебщины — Лепельском, сообщают «Народные новости Витебска». ​​


Карта распространения коронавируса по Витебской области на 22 апреля. Ее «ННВ» составили по информации из открытых источников — ее публикуют в районных газетах, на сайтах райисполкомов и местных центров гигиены и эпидемиологии.

За минувшие сутки в Витебской области пневмонии выявили у 241 пациента, 148 из них — жители Витебска. Такую статистику привел глава облздрава Михаил Вишневецкий, сообщает телеканал «Витебск». По его словам, ежедневный прирост количества заболевших пневмониями примерно на этом уровне держится в регионе уже неделю. Раньше эти цифры доходили до 300 и выше.

В Оршанском районе — 73 случая коронавирусной инфекции. У большей части пациентов, инфицированных COVID-19, болезнь протекает в легкой или средней форме, сообщает местный ЦГЭ. Выздоровели и выписаны 5 человек, 3 жителя района умерли.

Оршанский регион по количеству заболевших даже, похоже, опередил Докшицкий, где, по официальным данным на 17 апреля, было 72 случая коронавируса. В Докшицах 21 апреля умерла 45-летняя медсестра.

В Бешенковичском районе, по данным на 22 апреля, 30 случаев коронавирусной инфекции. В местной больнице находятся 63 человека с пневмонией, COVID-19 диагностирован у 6 из них, сообщает райисполком. По сравнению с информацией за 21 апреля, количество COVID-19 в районе осталось прежним, но пациентов с пневмониями стало больше.

Еще четырех заболевших COVID-19 выявили в Глубокском районе. Один из этих случаев — завозной, остальные три человека заразились после контакта с больными. У двоих пациентов с коронавирусом выявлена пневмония. Всего на 22 апреля в районе зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом. 7 человек проходят лечение, сообщает «Веснік Глыбоччыны».

В Поставах за прошедшие сутки добавился новый больной коронавирусной инфекцией: теперь здесь 32 пациента.

Случаи COVID-19 зафиксированы в Лепельском районе. 14 апреля об этом в эфире местного телевидения сообщил главврач районной больницы Илья Шендалесов. В больнице на тот момент находились 4 пациента с коронавирусной инфекцией и 19 — с пневмониями. Обновленной информации из этого региона нет.

Всего в Беларуси, по данным на 22 апреля, зарегистрирован 7281 человек с COVID-19 (плюс 558 за последние сутки), умерли 58 пациентов. За весь период с начала вспышки выздоровели и выписаны 769 пациентов с коронавирусом.

На данный момент в Витебской области остались 4 района, из которых не поступало сообщений о COVID-19: Россонский, Толочинский, Чашникский и Шарковщинский.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Оршанском районе на 22 апреля коронавирусом заболели 73 человека. И это уже больше, чем в Докшицах, где зафиксирована серьезная вспышка. Стало известно, что случаи...
 
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