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АБФФ 30 апреля начнет женский чемпионат. У футболисток, контактировавших с возможными носителями коронавируса, отрицательные результаты тестов  

23.04.2020 11:26 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Доме футбола состоялось заседание Бюро Исполнительного комитета АБФФ, по итогам которого было принято решение провести матчи первого тура чемпионата Беларуси среди женских команд сезона 2020 года 30-го апреля.

Отметим, что у футболисток, контактировавших с возможными носителями вируса COVID-19, результаты тестов на его наличие оказались отрицательными.

Таким образом, новый сезон чемпионата Беларуси среди женских команд сезона 2020 года начнется в следующий четверг. Подробное расписание стартового тура появится в разделе чемпионата в ближайшее время.

Напомним, старт чемпионата Беларуси среди женских команд отложен из-за коронаируса. Футболистки контактировали с возможными носителями COVID-19.

По состоянию на 22 апреля в Беларуси зарегистрирован 7281 случай COVID-19. Умерли 58 пациентов.

Голкипер «Минска» Воскобович об отложенном старте чемпионата: «Убеждена, что и среди мужчин-футболистов уже кто-то контактировал с первым или вторым уровнем»

Коронавирус все же остановил футбол в Беларуси – пока только женский. Узнали, почему отложили старт чемпионата

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Доме футбола состоялось заседание Бюро Исполнительного комитета АБФФ, по итогам которого было принято решение провести матчи первого тура чемпионата...
 
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