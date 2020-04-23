Лукашенко собрал все руководство страны во Дворце Независимости

Источник материала: Ежедневник

фото: progomel.by

Обсуждается ситуация в стране на фоне мировой пандемии коронавируса.

Президент созвал всех своих помощников, губернаторов и высших должностных лиц. Обращаясь к собравшимся, Лукашенко заявил, что намерен «всесторонне обсудить вопросы обеспечения устойчивой работы экономики и социальной сферы». Главным будут проблемы здравоохранения и образования. Президент заявил, что собравшимся предстоит принять ряд решений по «которые сегодня остро встают перед нами", передает Белта .