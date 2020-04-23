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Лукашенко собрал все руководство страны во Дворце Независимости
23.04.2020 11:28 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: progomel.by
Обсуждается ситуация в стране на фоне мировой пандемии коронавируса.
Президент созвал всех своих помощников, губернаторов и высших должностных лиц. Обращаясь к собравшимся, Лукашенко заявил, что намерен «всесторонне обсудить вопросы обеспечения устойчивой работы экономики и социальной сферы». Главным будут проблемы здравоохранения и образования. Президент заявил, что собравшимся предстоит принять ряд решений по «которые сегодня остро встают перед нами", передает
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Обсуждается ситуация в стране на фоне мировой пандемии коронавируса.
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