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Брестские десантники организовали флешмоб в поддержку медиков

23.04.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады 22 апреля организовали флешмоб в поддержку медиков

В Беларуси продолжается флешмоб #дзякуйдоктар в поддержу белорусских врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией, спасая жизни. 

Десантники также записали видео, чтобы выразить признательность и благодарность всем медикам страны.

Они прошли по плацу строевым шагом с государственным флагом, а затем выстроились в благодарность на белорусском языке «Дзякуй, доктар». Видео записано с высоты птичьего полета.


Ранее с благодарностью к медикам обратились белорусские футболисты. Игроки «Минск Динамо» вышли на поле в майках «Дзякуй, доктар».
 
Теги: Минск
 
 
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Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады 22 апреля организовали флешмоб в поддержку медиков
 
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