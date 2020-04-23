Брестские десантники организовали флешмоб в поддержку медиков

В Беларуси продолжается флешмоб #дзякуйдоктар в поддержу белорусских врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией, спасая жизни.





Десантники также записали видео, чтобы выразить признательность и благодарность всем медикам страны.





Они прошли по плацу строевым шагом с государственным флагом, а затем выстроились в благодарность на белорусском языке «Дзякуй, доктар». Видео записано с высоты птичьего полета.







