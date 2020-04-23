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Брестские десантники организовали флешмоб в поддержку медиков
23.04.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады 22 апреля организовали флешмоб в поддержку медиков
В Беларуси продолжается флешмоб #дзякуйдоктар в поддержу белорусских врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией, спасая жизни.
Десантники также записали видео, чтобы выразить признательность и благодарность всем медикам страны.
Они прошли по плацу строевым шагом с государственным флагом, а затем выстроились в благодарность на белорусском языке «Дзякуй, доктар». Видео записано с высоты птичьего полета.
Ранее с благодарностью к медикам обратились белорусские футболисты. Игроки «Минск Динамо» вышли на поле в майках «Дзякуй, доктар».
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Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады 22 апреля организовали флешмоб в поддержку медиков
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