Что предложил делать Лукашенко во время эпидемии. Больше совещание во Дворце Независимости

Беларусь учтет рекомендации ВОЗ, но будет действовать исходя из ситуации и собственного опыта. Сегодня важно не допустить падения экономики и стимулировать людей к работе.

Об этом шла речь на заседании у Александра Лукашенко, где обсуждались вопросы устойчивой работы экономики в условиях эпидмии, и где присутствовало все руководство страны, передает пресс-служба главы государства 23 апреля.

О ВОЗ и коронавирусе

Глава государства заявил, что Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ, но будет действовать сообразно ситуации.

Лукашенко рассказал, что накануне глава ВОЗ прислал ему письмо, в котором поблагодарил за действия, принимаемые властями страны в борьбе с болезнями. Президент заявил, что меры, предложенные организацией, будут изучены, от них нельзя «отмахиваться». Но Беларусь будет поступать в соответствии с ситуацией и исходя из собственного опыта.

«Но если, допустим, они нам рекомендуют ввести меры вплоть до комендантского часа, я еще раз подчеркиваю: надо - введем, изолируем города, поселки и деревни. Но разве сегодня такая проблема стоит перед страной? Нет», - сказал Лукашенко.

По его мнению, «нельзя действовать на авось», а давайте сделаем на всякий случай, хуже не будет". Хуже-то не будет, но если мы будем в больнице держать здоровых людей, то, не дай бог, нам и коек потом не хватит», - отметил президент.

Главное сегодня – не перегрузить систему здравоохранения, и пока в стране с этим справляются.

«Для нас важна заболеваемость COVID-19, но мы прежде всего обращаем внимание на заболеваемость пневмонией, потому что любая пневмония может отяготиться COVID-19, как это часто бывает». Поэтому Минздраву нужно сконцентрироваться на лечении пневмоний, и нельзя забывать о других болезнях.

О ВВП

Президент предупредил, что в условиях падения ВВП правительству нужно настраиваться на выполнение поставленных планов. Небольшая экономика Беларуси, «у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно несколько ударов».

Глава государства напомнил о нефтяных ограничениях в начале года, установленных ближайшим партнером, о разрыве экономических связей и закрытии границ. После этого началась борьба с эпидемией COVID-19.

Он считает, что в таких условиях экономике необходимо удержаться, и эта задача стоит перед правительством.

«Всеми силами необходимо сохранить доверие людей к проводимой экономической политике. Надо сохранить ценовую устойчивость, по меньшей мере, на самые важные для людей товары и услуги. Правительству не стоит вмешиваться в деятельность Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Пускай министр со своими подчиненными принимает решения. И главное - мы должны обеспечить занятость. Надо стимулировать людей, чтобы они работали, стимулировать малый бизнес», - добавил Лукашенко.

Он подчеркнул также, что несмотря на небольшое падение ВВП, реальные доходы населения за 1 квартал увеличились на 7,1%, и «дай Бог это сохранить».

По мнению Лукашенко, жизнь спустя полтора месяца доказала его правоту, потому что сейчас везде обсуждают экономику и будущую жизнь.

«О том, что 350 миллионов людей будет в мире голодать. То ли еще будет. А я ведь полтора месяца назад ребром поставил вопрос (и только ленивый не вытирал об меня ноги): пандемия пройдет, жрать что будем?» – задал вопрос глава государства.

Он считает что сегодня его действия уже никто не критикует, так как все заняты восстановлением собственной экономики.

«У нас нет иных источников для жизни, кроме труда наших людей», – заявил белорусский президент.

(Будет дополнено)