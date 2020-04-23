Тренер школы ХК «Неман» о коронавирусе в структуре: «Нам сказали, что есть зараженные по юниорской команде, по «Неману», по «Неману-2». Но я с ними не контактирую»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер школы «Немана» Сергей Головинов в беседе с корреспондентом Tribuna.com рассказал о вспышке коронавируса в команде.

– Появилась информация о том, что школе «Немана» есть заболевшие коронавирусом. Что вам об этом известно?

– Эта информация по старшим возрастам. Я работаю с младшими.

– А вы ничего не слышали об этом?

– Я слышал, но я не первоисточник. Нам сказали, что есть зараженные по юниорской команде, по «Неману», по «Неману-2». Но я с ними не контактирую.

– То есть вам сказали в клубе, что есть зараженные?

– Мы же все равно общаемся. С тренерами общаемся. Знаем, что и у кого. И в газетах же пишут, в интернете. Контактируем с тренерами: сказали, что есть зараженные. Прекращены тренировки.

– Но вы не ушли на карантин?

– Мы не первого и не второго уровня. На самоизоляцию или в карантин будут забирать тех, кто общался с этими детьми. То есть они на карантине. Тренеры «Немана-2» точно знаю, что на карантине.

– В клуб сейчас звонил. Хотел пообщаться с директором школы, а сказали, что он на больничном. С ним все нормально?

– Педсовет у нас вчера был. И все нормально с ним было. У него скорее всего что-то связано с тем, что брат в «Немане» играет. Может быть, что-то с этим связано. Я не знаю, – сказал Головинов.

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