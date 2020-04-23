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Президент Беларуси: «Надо будет вернуться к образу жизни наших людей, если мы хотим жить нормально»
23.04.2020 19:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Важно не забывать, что в Беларуси болеют не только COVID-19. По-прежнему в медпомощи нуждаются онкобольные и диабетики, сердечники и астматики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Абсолютное большинство жертв нынешнего вируса – тяжелобольные люди. Вот такой жесткий урок пандемии, который должен подтолкнуть всех пересмотреть свой образ жизни.
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Из этого нам после всех эти пандемий придется делать соответствующие выводы. Нам надо будет вернуться к образу жизни наших людей, если мы хотим жить нормально, а не пребывать в стационаре на лечении.
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Новости Беларуси. Важно не забывать, что в Беларуси болеют не только COVID-19. По-прежнему в медпомощи нуждаются онкобольные и диабетики, сердечники и...
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