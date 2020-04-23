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В хоккейном клубе «Неман» официально подтвердили коронавирус у некоторых игроков
23.04.2020 19:56 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Заместитель гендиректора «Немана» Анатолий Варивончик подтвердил, что некоторые игроки команды заболели коронавирусом, однако не назвал точное количество заболевших,
Напомним, по некоторым сведениям, несколько игроков гродненского хоккейного клуба «Неман»
— Мы проверили две команды ["Неман" и «Неман-2"], и у кое-кого оказался положительный результат. Я не могу сказать сколько заболело человек, потому что у меня таких данных нет.
— А вы не знаете, что стало отправной точкой вспышки в «Немане»?
— Как я читаю в прессе, что якобы легионеры уехали в Финляндию. У них там взяли тест — он оказался положительным, но Хильтунен эту информацию почему-то не подтвердил, поэтому я даже не могу сказать, откуда это взялось, — расссказал Варивончик.
По информации источников TUT.BY, сначала коронавирусом заболели финские легионеры, которые уехали на родину 11 апреля. В аэропорту Хельсинки у них взяли анализы. Положительный результат получили,
Потом коронавирус якобы выявили и у некоторых белорусских членов команды: якобы болеют нападающий команды Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Мойсеенко. Также есть заболевшие и в ХК «Неман-2» и юниорском составе. Предварительно речь идет о 17 спортсменах с положительным тестом на COVID-19.
Эту информацию TUT.BY также подтверждали родители детей, которые занимаются в ледовом дворце, где проходили тренировки хоккеистов.
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Заместитель гендиректора «Немана» Анатолий Варивончик подтвердил, что некоторые игроки команды заболели коронавирусом, однако не назвал точное количество...
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