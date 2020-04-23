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В хоккейном клубе «Неман» официально подтвердили коронавирус у некоторых игроков

23.04.2020 19:56 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заместитель гендиректора «Немана» Анатолий Варивончик подтвердил, что некоторые игроки команды заболели коронавирусом, однако не назвал точное количество заболевших, сообщает Tribuna.com.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, по некоторым сведениям, несколько игроков гродненского хоккейного клуба «Неман» инфицированы коронавирусом. Команда с 18 апреля на карантине, рассказывали TUT.BY источники. Также говорили, что коронавирусная инфекция подтвердилась у водителя клуба. Однако генеральный директор ХК «Неман» Сергей Ковальчук информацию не подтверждает. По его словам, у команды «накопилось много отгулов после достаточно плотного графика соревнований», поэтому игроки «просто находятся на отдыхе». Об этом же изначально говорил и Анатолий Варивончик. Сейчас он рассказал, что все же положительные тесты были.

— Мы проверили две команды ["Неман" и «Неман-2"], и у кое-кого оказался положительный результат. Я не могу сказать сколько заболело человек, потому что у меня таких данных нет.

— А вы не знаете, что стало отправной точкой вспышки в «Немане»?

— Как я читаю в прессе, что якобы легионеры уехали в Финляндию. У них там взяли тест — он оказался положительным, но Хильтунен эту информацию почему-то не подтвердил, поэтому я даже не могу сказать, откуда это взялось, — расссказал Варивончик.

По информации источников TUT.BY, сначала коронавирусом заболели финские легионеры, которые уехали на родину 11 апреля. В аэропорту Хельсинки у них взяли анализы. Положительный результат получили, по информации телеграм-канала НЕХТА Live, Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен.

Йоонас Хурри, кстати, рассказал, как заразился в Беларуси коронавирусом.

— У меня был сухой кашель, а температура поднялась до 37,5. Это было 5−7 апреля, когда тренировки команды еще продолжались. В целом симптомы не сильно отличались от простуды или гриппа, но временами добавлялись головокружение и жар. Не понимал, чем я заболел, но старался избегать публичных мест. Тест я не сдавал. Вообще не знаю, возможно ли это было сделать в Беларуси, — рассказал Йоонас Хурри.

Потом коронавирус якобы выявили и у некоторых белорусских членов команды: якобы болеют нападающий команды Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Мойсеенко. Также есть заболевшие и в ХК «Неман-2» и юниорском составе. Предварительно речь идет о 17 спортсменах с положительным тестом на COVID-19.

Эту информацию TUT.BY также подтверждали родители детей, которые занимаются в ледовом дворце, где проходили тренировки хоккеистов.

Позже стало известно, что у гродненского школьника, игрока юношеской команды по хоккею, подтвердили коронавирус: три класса в его школе на карантине. Эту информацию TUT.BY подтвердила мама одной из учениц выпускного класса гродненской школы № 27.

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Заместитель гендиректора «Немана» Анатолий Варивончик подтвердил, что некоторые игроки команды заболели коронавирусом, однако не назвал точное количество...
 
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