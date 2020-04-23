Продажи на рынке упали на 55 %: европейские автопроизводители уже возобновляют работу

Источник материала: СТВ

Новости мира. Европейские автопроизводители постепенно возобновляют работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Спустя месяц простоя из-за карантина открылся завод компании Renault. Вернулись на работу и сотрудники Dacia. При этом производственный процесс происходит в условиях повышенных мер безопасности.

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Так, в Италии работники завода Ferrari ежедневно проходят медицинский осмотр. А на предприятии Toyota во Франции установили защитные барьеры на рабочих местах.

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Отметим, из-за пандемии коронавируса продажи на европейском авторынке в прошлом месяце упали на 55 %. Уволены или переведены на сокращенный график работы не менее 1 миллиона человек.