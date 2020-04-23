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Александр Лукашенко: я ребром поставил вопрос, и только ленивый об меня не вытирал ноги. Пандемия пройдёт, жрать что будем?
23.04.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рано или поздно сводки Минздрава перестанут напоминать боевые листки. Жизнь начнет возвращаться в привычное русло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И думать об этом стоит уже сегодня. Мощнейшие побочный эффект тотального карантина – заморозка практически всей мировой экономики. Испытание на прочность проходят и без того пошатнувшиеся в последние годы идеи интеграции и глобализации. Оказалось, что и в борьбе с инфекцией, и в спасении экономики в Европе снова каждый за себя. Это не говоря уже о закрытых по всему миру границах.
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Вы помните эту мою фразу. Сегодня уже никто не критикует за это, сегодня все спохватились, что надо экономику поднимать.
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Александр Лукашенко: я ребром поставил вопрос, и только ленивый об меня не вытирал ноги. Пандемия пройдёт, жрать что будем?
Новости Беларуси. Рано или поздно сводки Минздрава перестанут напоминать боевые листки. Жизнь начнет возвращаться в привычное русло, сообщили в программе Новости...
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