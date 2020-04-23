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Александр Лукашенко: я ребром поставил вопрос, и только ленивый об меня не вытирал ноги. Пандемия пройдёт, жрать что будем?

23.04.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рано или поздно сводки Минздрава перестанут напоминать боевые листки. Жизнь начнет возвращаться в привычное русло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: я ребром поставил вопрос, и только ленивый об меня не вытирал ноги. Пандемия пройдёт, жрать что будем?

И думать об этом стоит уже сегодня. Мощнейшие побочный эффект тотального карантина заморозка практически всей мировой экономики. Испытание на прочность проходят и без того пошатнувшиеся в последние годы идеи интеграции и глобализации. Оказалось, что и в борьбе с инфекцией, и в спасении экономики в Европе снова каждый за себя. Это не говоря уже о закрытых по всему миру границах.

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Александр Лукашенко: я ребром поставил вопрос, и только ленивый об меня не вытирал ноги. Пандемия пройдёт, жрать что будем?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нельзя остановить работу ключевых отраслей экономики. Жизнь показала буквально через месяц-полтора, что мы оказались правы. Сейчас все говорят больше уже об экономике, о том, как будем жить дальше, о том, что 350 миллионов – то ли еще будет – людей будет в мире голодать.

А я ведь полтора месяца назад ребром поставил вопрос, и только ленивый об меня не вытирал ноги. Пандемия пройдет, жрать что будем?

Александр Лукашенко: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего – это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?

Вы помните эту мою фразу. Сегодня уже никто не критикует за это, сегодня все спохватились, что надо экономику поднимать.

Александр Лукашенко: я ребром поставил вопрос, и только ленивый об меня не вытирал ноги. Пандемия пройдёт, жрать что будем?

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Рано или поздно сводки Минздрава перестанут напоминать боевые листки. Жизнь начнет возвращаться в привычное русло, сообщили в программе Новости...
 
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