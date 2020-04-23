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Александр Лукашенко: «Врачи должны лечить. Точка. Не открывать, не закрывать, не шить маски, не бегать по стране за бахилами»
23.04.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Государство и общество в нынешних непростых условиях максимально стараются оградить врачей от решения сопутствующих вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Начиная от бытовых – подвезти горячую еду, помочь с временным жильем, до глобальных организационных – где взять маски или защитные костюмы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Помните мою фразу? Врачи должны лечить. Точка. Все. Не открывать, не закрывать, не шить маски, не бегать по стране за бахилами. Это должны сделать органы власти. И с этой проблемой мы справились.
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Александр Лукашенко: «Врачи должны лечить. Точка. Не открывать, не закрывать, не шить маски, не бегать по стране за бахилами»
Новости Беларуси. Государство и общество в нынешних непростых условиях максимально стараются оградить врачей от решения сопутствующих вопросов, сообщили в...
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