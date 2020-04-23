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Александр Лукашенко: «Врачи должны лечить. Точка. Не открывать, не закрывать, не шить маски, не бегать по стране за бахилами»

23.04.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Государство и общество в нынешних непростых условиях максимально стараются оградить врачей от решения сопутствующих вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Врачи должны лечить. Точка. Не открывать, не закрывать, не шить маски, не бегать по стране за бахилами»

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Начиная от бытовых – подвезти горячую еду, помочь с временным жильем, до глобальных организационных – где взять маски или защитные костюмы.

Александр Лукашенко: «Врачи должны лечить. Точка. Не открывать, не закрывать, не шить маски, не бегать по стране за бахилами»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас вначале Министерство здравоохранения и врачи боролись с этой заразой. Но когда я увидел, что и министр здравоохранения где-то уже закопался, и вся система может как-то у нас сбои давать, тогда была подключена вся вертикаль власти. Тогда губернаторы стали в регионах и в Минске во главе этих процессов. Процессов не лечения.

Помните мою фразу? Врачи должны лечить. Точка. Все. Не открывать, не закрывать, не шить маски, не бегать по стране за бахилами. Это должны сделать органы власти. И с этой проблемой мы справились.

Александр Лукашенко: «Врачи должны лечить. Точка. Не открывать, не закрывать, не шить маски, не бегать по стране за бахилами»

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Государство и общество в нынешних непростых условиях максимально стараются оградить врачей от решения сопутствующих вопросов, сообщили в...
 
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