В Италии за сутки впервые число выздоровевших превысило количество зараженных коронавирусом

Источник материала: ОНТ

В Италии за сутки зафиксировали 3033 случая выздоровления от COVID-19 и 2646 заражения. Это первый раз, когда количество вылечившихся превысило новые случаи инфицирования. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, предает ТАСС.

Снижается в стране и количество случаев госпитализации: за последние сутки уменьшилось на 117, всего насчитывается 2 267. Излечились от COVID-19 в Италии 57 576 человек при общей численности зараженных 189 973.

При этом в Италии сохраняется высокая смертность: за сутки скончались 464 человека, а всего зафиксировано 25 549 летальных исходов.

Фото: © REUTERS/Remo Casilli

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