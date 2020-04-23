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Президент Беларуси: «Надо где-то поработать два-три месяца и на нелюбимой работе, чтобы прокормить себя и свою семью»
23.04.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главная задача для правительства – адекватными действиями сохранить доверие людей к проводимой экономической политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обеспечить стабильные цены на самые важные товары и услуги. И основное – обеспечить занятость. Стимулировать людей, работать и сохранить малый бизнес.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому не надо на злобу дня сегодня обещать, что мы всем поможем. Поможем только тем, кто этого заслуживает, кто сегодня старается работать.
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Президент Беларуси: «Надо где-то поработать два-три месяца и на нелюбимой работе, чтобы прокормить себя и свою семью»
Новости Беларуси. Главная задача для правительства – адекватными действиями сохранить доверие людей к проводимой экономической политике, сообщили в программе...
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