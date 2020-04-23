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Президент Беларуси: «Надо где-то поработать два-три месяца и на нелюбимой работе, чтобы прокормить себя и свою семью»

23.04.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главная задача для правительства адекватными действиями сохранить доверие людей к проводимой экономической политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент Беларуси: «Надо где-то поработать два-три месяца и на нелюбимой работе, чтобы прокормить себя и свою семью»

Обеспечить стабильные цены на самые важные товары и услуги. И основное – обеспечить занятость. Стимулировать людей, работать и сохранить малый бизнес.

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Президент Беларуси: «Надо где-то поработать два-три месяца и на нелюбимой работе, чтобы прокормить себя и свою семью»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас нет иных источников для жизни, кроме труда наших людей. И поэтому всякие разговоры, что мы всем поможем, кто сегодня остался без работы… Поможем, когда у Анатолия Сивака не будет вакансий. Может помнишь, сколько у тебя вакансий на сегодня? Двадцать пять тысяч в Минске вакансий. Какая безработица? Да, кому-то не нравится, может быть, та вакансия, которая есть. Но надо же понимать, что ситуация такова. Весь мир остановился, не наша вина. Надо где-то поработать два-три месяца и на нелюбимой работе, чтобы прокормить себя и свою семью.

Поэтому не надо на злобу дня сегодня обещать, что мы всем поможем. Поможем только тем, кто этого заслуживает, кто сегодня старается работать.

Президент Беларуси: «Надо где-то поработать два-три месяца и на нелюбимой работе, чтобы прокормить себя и свою семью»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Анатолий Сивак

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Главная задача для правительства – адекватными действиями сохранить доверие людей к проводимой экономической политике, сообщили в программе...
 
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