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Сергей Румас: «Правительство сделало упор на развитие внутренних отраслей»
23.04.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мы не закрыли страну, дали людям возможность работать и зарабатывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В такой сложной ситуации главное – обеспечить устойчивость экономики. И нам это удается, отрасли «плюсуют».
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
По всем остальным секторам также есть положительная динамика. В течение февраля и марта добавляли все, кроме объективно нефтянки, которая начала прирастать с апреля.
В итоге сбалансирована внешняя торговля. Сальдо плюс 425 миллионов долларов, выше, чем в прошлом году.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы же с вами этого не сделали и закрываться не собираемся, пока нет такой необходимости. Контролируем людей, контролируем грузы. Непросто нам это достается, непросто и недешево обходится, но мы так действуем.
Ну и третье – вот этот психоз, связанный с пандемией. Вот три основных удара, которые мы получили со всех сторон. Открытая страна, открытая экономика, экспортоориентированная, которая чуть меньше половины производимого продает на внешних рынках. Поэтому нам, чего бы ни стоило, – это задача прежде всего правительства – (нужно – прим. ред.) удержаться и не свалиться по основным показателям экономического развития.
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Новости Беларуси. Мы не закрыли страну, дали людям возможность работать и зарабатывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В такой сложной ситуации...
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