ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сергей Румас: «Правительство сделало упор на развитие внутренних отраслей»

23.04.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мы не закрыли страну, дали людям возможность работать и зарабатывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В такой сложной ситуации главное – обеспечить устойчивость экономики. И нам это удается, отрасли «плюсуют».

Сергей Румас: «Правительство сделало упор на развитие внутренних отраслей»

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Правительство сделало упор на развитие внутренних отраслей. Строительство добавило 6,3, плюс жилья ввели на 10 % больше плана. Сельское хозяйство 104,5, информационные технологии – 107,4. Отрасли промышленности на местном сырье, деревообработка – 112, фармацевтика – 105, производство цемента – 110, керамическая плитка – 102, пищовка – 106, металлургия – 108,6.

По всем остальным секторам также есть положительная динамика. В течение февраля и марта добавляли все, кроме объективно нефтянки, которая начала прирастать с апреля.

В итоге сбалансирована внешняя торговля. Сальдо плюс 425 миллионов долларов, выше, чем в прошлом году.

Сергей Румас: «Правительство сделало упор на развитие внутренних отраслей»


Несмотря на незначительное снижение ВВП (за первый квартал снизился на 0,3%), реальные доходы белорусов за первый квартал выросли на 7 %. Но Президент настаивает: сейчас время максимальной концентрации. Правительство настраивает на выполнение плановых показателей. Небольшая Беларусь попала в мировой экономический шторм.

Читайте также:

Александр Лукашенко – Европе: «Зачем запирали людей в квартиры? Они там побыли, как в тюрьме, вышли и заразились»

Александр Лукашенко о коронавирусе: «Надо задействовать всех специалистов – и гражданских, и военных»

Александр Лукашенко о заражении медиков коронавирусом: «Зашла, заразилась, понесла заразу в общество»

Сергей Румас: «Правительство сделало упор на развитие внутренних отраслей»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша небольшая экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно несколько ударов (подробнее здесь).

Мы же с вами этого не сделали и закрываться не собираемся, пока нет такой необходимости. Контролируем людей, контролируем грузы. Непросто нам это достается, непросто и недешево обходится, но мы так действуем.

Ну и третье – вот этот психоз, связанный с пандемией. Вот три основных удара, которые мы получили со всех сторон. Открытая страна, открытая экономика, экспортоориентированная, которая чуть меньше половины производимого продает на внешних рынках. Поэтому нам, чего бы ни стоило, – это задача прежде всего правительства – (нужно – прим. ред.) удержаться и не свалиться по основным показателям экономического развития.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Сергей Румас

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Мы не закрыли страну, дали людям возможность работать и зарабатывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В такой сложной ситуации...
 
Новости дня
Новости
 
Александр Лукашенко: я ребром поставил вопрос, и только ленивый об меня не вытирал ноги. Пандемия пройдёт, жрать что будем?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика