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#Беларусьбез COVID: белорусские артисты примут участие в онлайн-марафоне в поддержку медиков

24.04.2020 08:40 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

#Беларусьбез COVID: белорусские артисты примут участие в онлайн-марафоне в поддержку медиков

Когда песня вдохновляет и помогает! Белорусские исполнители поддержат врачей. Музыкальный онлайн-марафон проведёт сегодня продюсерский центр «Спамаш».

Старт в полдень. Зрителям билет не нужен, достаточно доступа в Интернет. Ансамбль «Песняры», Александр Солодуха, Искуи Абалян, Алёна Ланская и другие артисты отечественной эстрады – гарантируют 12 часов популярной музыки нон-стоп. К виртуальному концерту присоединятся и зарубежные знаменитости. Все вырученные средства направят в Витебскую областную клиническую больницу на приобретение средств защиты, оборудования и лекарственных препаратов в борьбе с коронавирусом. Это уже второй музыкальный марафон от центра «Спамаш». И, как обещают организаторы, продолжение следует.

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Когда песня вдохновляет и помогает! Белорусские исполнители поддержат врачей. Музыкальный онлайн-марафон проведёт сегодня продюсерский центр «Спамаш». Старт в...
 
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