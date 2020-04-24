Беларусьбез COVID: белорусские артисты примут участие в онлайн-марафоне в поддержку медиков

Источник материала: ОНТ

Когда песня вдохновляет и помогает! Белорусские исполнители поддержат врачей. Музыкальный онлайн-марафон проведёт сегодня продюсерский центр «Спамаш».

Старт в полдень. Зрителям билет не нужен, достаточно доступа в Интернет. Ансамбль «Песняры», Александр Солодуха, Искуи Абалян, Алёна Ланская и другие артисты отечественной эстрады – гарантируют 12 часов популярной музыки нон-стоп. К виртуальному концерту присоединятся и зарубежные знаменитости. Все вырученные средства направят в Витебскую областную клиническую больницу на приобретение средств защиты, оборудования и лекарственных препаратов в борьбе с коронавирусом. Это уже второй музыкальный марафон от центра «Спамаш». И, как обещают организаторы, продолжение следует.

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