ВОЗ поблагодарила Лукашенко за принимаемые меры по борьбе с коронавирусом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но будет действовать по ситуации. Такую позицию высказал сегодня Александр Лукашенко. Глава государства провел совещание с министрами, губернаторами и помощниками президента, передает телеканал «МИР 24».

«Они нам рекомендуют ввести меры вплоть до комендантского часа, я еще раз подчеркиваю: «Надо – введем, изолируем города, поселки и деревни. Но разве сегодня такая проблема стоит перед страной? Нет». Поэтому мы не отмахиваемся от рекомендаций, но мы должны, исходя из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно. Нельзя действовать на авось и «а давайте сделаем на всякий случай, хуже не будет», – сказал Лукашенко.

Миссия Всемирной организации здравоохранения работала в стране с 8 по 11 апреля. Ее руководитель прислал Александру Лукашенко письмо с благодарностью за меры, которые принимает Минск в борьбе с коронавирусом.