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ВОЗ поблагодарила Лукашенко за принимаемые меры по борьбе с коронавирусом
24.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но будет действовать по ситуации. Такую позицию высказал сегодня Александр Лукашенко. Глава государства провел совещание с министрами, губернаторами и помощниками президента, передает телеканал «МИР 24».
Миссия Всемирной организации здравоохранения работала в стране с 8 по 11 апреля. Ее руководитель прислал Александру Лукашенко письмо с благодарностью за меры, которые принимает Минск в борьбе с коронавирусом.
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Миссия Всемирной организации здравоохранения работала в Беларуси с 8 по 11 апреля.
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