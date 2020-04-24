Хоккеистов команды Лукашенко проверяют на коронавирус

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Также хоккеистам рекомендовано в ближайшее время находиться по месту жительства. Последний матч команда провела 11 апреля.





Тем временем в больницах даже тяжело больные люди с диагнозом "пневмония" не всегда могут добиться тестирования COVID-19.



