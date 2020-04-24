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Хоккеистов команды Лукашенко проверяют на коронавирус
24.04.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Хоккеисты команды Лукашенко сдали тест на коронавирус после новости о том, что форвард коллектива Дмитрий Мелешко заразился этим вирусом.
По сведениям "
Также хоккеистам рекомендовано в ближайшее время находиться по месту жительства. Последний матч команда провела 11 апреля.
Тем временем в больницах даже тяжело больные люди с диагнозом "пневмония" не всегда могут добиться тестирования COVID-19.
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Хоккеисты команды Лукашенко сдали тест на коронавирус после новости о том, что форвард коллектива Дмитрий Мелешко заразился этим вирусом.
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