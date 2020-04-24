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Хоккеистов команды Лукашенко проверяют на коронавирус

24.04.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хоккеисты команды Лукашенко сдали тест на коронавирус после новости о том, что форвард коллектива Дмитрий Мелешко заразился этим вирусом.


По сведениям "Прессбола", первые отрицательные результаты уже получены. 

Также хоккеистам рекомендовано в ближайшее время находиться по месту жительства. Последний матч команда провела 11 апреля.

Тем временем в больницах даже тяжело больные люди с диагнозом "пневмония" не всегда могут добиться тестирования COVID-19.
 
 
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Хоккеисты команды Лукашенко сдали тест на коронавирус после новости о том, что форвард коллектива Дмитрий Мелешко заразился этим вирусом.
 
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