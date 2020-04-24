«Пиар во время чумы»: в Минске развесили плакаты поддержки, но не с врачами, а с певцами

Источник материала: KYKY

На центральных улицах Минска размещена уже сотня плакатов, поддерживающих медиков, – с лицами беларускими артистами. На них Алена Ланская, Дмитрий Колдун, Ядвига Поплавская и другие. На каждом баннере своя подпись: от «Сбережем друг друга!» до «Вместе не страшно!», но только такая социальная реклама зашла как-то не всем. Она, кстати, проходит под эгидой хэштега #мывыбираемжизнь, а акцию придумало устроить предприятие «Мингорсправка» совместно с Музыкальным продюсерским центром «Золотые голоса».

Баннеры в своем фейсбуке показала Алена Ланская, и ее пост набрал шесть десятков комментариев. В них люди спрашивали, зачем понадобились «эти бездарные» плакаты, если на беларуском ТВ говорят, что в стране все в порядке; призывали сделать что-то более общественно важное – вроде материальной помощи больницам, чем сейчас заняты волонтеры и негосударственные организации; интересовались, почему на афишах «звезды», а не медперсонал, который точно этого заслуживает.

В ответ Ланская пыталась объяснить, что баннеры призваны внушить оптимизм, ведь «с таким настроем мы все помрем быстрее от депрессии, чем до нас доберется коронавирус». На комментарий одной из пользовательниц «пойду сошью следующие 4000 масок и комбинезонов штук 300 на предстоящих выходных – и, конечно же, мне поможет оптимизм» Ланская заметила, что артисты занимаются и такой работой – но по-тихому, без огласки. Почему, не уточнила.

Позже о плакатах на своей странице в фейсбуке высказалась художница Ника Сандрос: «На мой взгляд/вкус/ум/понимание/большой опыт пиарщика, это не похоже на поддержку. На поддержку похоже, когда ты бабушкам развозишь еду, медикам варишь суп, шьешь защитные костюмы, собираешь и доставляешь помощь, даешь бесплатные концерты, на которых можно собрать денег конкретной больнице или человеку.

Даже молчание иногда больше похоже на поддержку, чем эти плакаты. Эти плакаты с нарядными дорогими фоточками, развешенные по растерянному, напряженному, рассерженному городу, не будут вызывать чувство ПОЗИТИВА. Эти плакаты, похожие на самопиар в беларуском стиле, будут вызывать недоумение и негатив.

Это мое личное мнение. Я не претендую на истину и никому мнение не навязываю. Возможно, вокруг найдутся люди, которые посмотрят на эти плакаты, вздохнут с облегчением и захлопают в ладоши: ах, как хорошо все вокруг, как ПОЗИТИВНО! Но у меня в трудные периоды жизни позитив вызывают добрые конкретные дела и хорошие новости, а не бла-бла-бла с хэштегами и регалиями.

Я не против душевных порывов людей. Но мне кажется (уж простите), что, имея энергию и ресурсы, можно реализовывать на самом деле позитивные, эффективные и полезные проекты. Не пшик в пустоту. Не знаю, что за звезды Макарские, но недавно их троллил рунет за то, что они продавали свой домашний онлайн-концерт за деньги. Мировые звезды поют бесплатно, чтобы поддержать дух людей, а эти по 300 рублей барыжили своим немыслимым талантом».

Затем в фейсбуке Ники появился еще один пост по теме: