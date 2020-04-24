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Чехия первой в ЕС открыла границы и разрешила свободное передвижение после карантина

24.04.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

В связи с пандемией свободное передвижение граждан в пределах страны запретили более месяца назад.

«Мы приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии. Ранее действовали меры, согласно которым люди могли ходить только на работу и домой, в аптеку, за продуктами питания и нигде не задерживаться, - сказал Адам Войтех. - Эпидемиологическая ситуация нам позволяет сделать это при определенных условиях».

Войтех сказал, что чешские граждане с пятницы, 24 апреля, смогут выезжать за границу. Они могут, в частности, провести летние отпуска на зарубежных курортах.

«Мы смягчили запрет на перемещение (Прим. - по республике) и поэтому станет возможным выезжать за рубеж. При возвращении (в Чехию) выезжавший должен иметь медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус, или же он должен будет пройти (двухнедельный домашний) карантин», - отметил министр.

Министр здравоохранения Чехии сообщил также, что в общественных местах теперь смогут собираться группы не более 10 человек (ранее разрешалось только двум).

С 27 апреля будет восстановлено обучение в вузах, возобновят работу автошколы и магазины площадью до 2,5 тыс. кв. м.

«Правительство будет обсуждать вопрос о продлении режима чрезвычайной ситуации», - отметил Войтех. Действие этого режима истекает 30 апреля.

Между тем, информационное агентство CTK со ссылкой на первого вице-премьера и главу МВД Чехии Яна Гамачека сообщило, что правительство уже решило продлить режим чрезвычайной ситуации, который был введен в республике 12 марта, до 25 мая. Для этого кабмин, согласно CTK, в пятницу обратится в Палату депутатов (нижнюю палату парламента), без согласия которой его продление не представляется возможным.

По словам Войтеха, нужно, чтобы режим чрезвычайной ситуации действовал до полной отмены социальных ограничительных мер в Чехии.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Правительство Чехии с 24 апреля отменило запрет на свободное передвижение граждан в пределах страны. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Чехии Адам...
 
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