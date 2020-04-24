Еще в двух гродненских школах дети заболели коронавирусом. Классы - на самоизоляции

Источник материала: Tut.by

Еще в двух школах зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Все контакты первого уровня выявлены, изолированы, обследованы и находятся под медицинским наблюдением, сообщает «Вечерний Гродно».



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Случаи заражения коронавирусом подтверждены в школах №№ 11 и 28. В обоих случаях дети заразились в семьях и занесли вирус в учебные заведения. Сейчас классы, где учились зараженные, на самоизоляции, дети учатся дистанционно. Заболевание у инфицированных проходит бессимптомно.

Ранее стало известно, что у гродненского школьника, игрока юношеской команды по хоккею, подтвердили коронавирус : три класса в школе № 27 были отправлены на карантин.

Также в семьях двух учеников гродненской гимназии № 6, расположенной на улице Дзержинского, предположительно обнаружен коронавирус . Об этом написала директор гимназии в родительском чате.