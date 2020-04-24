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Еще в двух гродненских школах дети заболели коронавирусом. Классы - на самоизоляции
24.04.2020 13:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще в двух школах зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Все контакты первого уровня выявлены, изолированы, обследованы и находятся под медицинским наблюдением,
Случаи заражения коронавирусом подтверждены в школах №№ 11 и 28. В обоих случаях дети заразились в семьях и занесли вирус в учебные заведения. Сейчас классы, где учились зараженные, на самоизоляции, дети учатся дистанционно. Заболевание у инфицированных проходит бессимптомно.
Ранее стало известно, что у гродненского школьника, игрока юношеской команды по хоккею,
Также в семьях
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Все контакты первого уровня выявлены, изолированы, обследованы и находятся под медицинским наблюдением.
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