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В Беларуси 8773 человека с коронавирусом – Минздрав

24.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В Беларуси на сегодня зарегистрировано 8773 человека с коронавирусом, сообщили в Минздраве. Прирост составил 751 человек за сутки.

 

В Беларуси 8773 человека с коронавирусом – Минздрав

 

Выздоровели и выписаны 1120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 63 пациента.

Статистика зараженных по областям следующая. Брестская область – 339, Витебская область – 1935, Гомельская область – 460 ,Гродненская область – 347, Минск – 4090, Минская область – 1206, Могилевская – 396.

Всего проведено 130 824 теста.


 
Теги: Минск
 
 
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  В Беларуси на сегодня зарегистрировано 8773 человека с коронавирусом, сообщили в Минздраве. Прирост составил 751 человек за сутки.     Выздоровели и выписаны 1120...
 
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