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В Беларуси 8773 человека с коронавирусом – Минздрав
24.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Беларуси на сегодня зарегистрировано 8773 человека с коронавирусом,
Выздоровели и выписаны 1120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 63 пациента.
Статистика зараженных по областям следующая. Брестская область – 339, Витебская область – 1935, Гомельская область – 460 ,Гродненская область – 347, Минск – 4090, Минская область – 1206, Могилевская – 396.
Всего проведено 130 824 теста.
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В Беларуси на сегодня зарегистрировано 8773 человека с коронавирусом, сообщили в Минздраве. Прирост составил 751 человек за сутки. Выздоровели и выписаны 1120...
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