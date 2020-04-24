«Это превращает кладбище в место какой-то вакханалии». Протоиерей Андрей Выговский – о Радонице и коронавирусе

Источник материала: Горецкий вестник

«Кладбище — место покоя усопших и молитвы за них. Результат всяких кладбищенских застолий таков, что часто приходится на погосте видеть людей сильно пьяных. А подобное поведение превращает кладбище в место какой-то вакханалии. Это страшно». Настоятель Спасо-Вознесенского храма Андрей Выговский рассказал, что такое Радоница, почему не стоит в этот день накрывать столы на кладбищах и лучше отказаться от его посещения из-за коронавируса.





О посещении кладбищ во время пандемии читайте в газете «Горецкий вестник» за 25 апреля