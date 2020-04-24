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Генсек ООН: Коронавирус вызвал кризис прав человека

24.04.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В резолюции ООН уделяется внимание теме тесного взаимодействия ООН с ВОЗ.

В ООН заявили, что коронавирус вызвал кризис с правами человека, а также призвали к глобальным действиям по скорейшему расширению разработок и доступу к лекарствам, вакцинам и оборудованию для борьбы с пандемией. 

Существуют "структурные неровности, которые препятствуют доступу" к государственным услугам для борьбы с СOVID-19, сообщил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. 

"Пандемия COVID-19 — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения и экономический кризис. Социальный кризис. И человеческий кризис, который быстро становится кризисом прав человека", — заявил Гутерриш. 

Секретарь также добавил, что "последствия пандемии выявили глубокие пробелы в предоставлении государственных услуг, а также структурное неравенство, которое препятствует доступу к ним". 


"На фоне растущего этнонационализма, популизма, авторитаризма и противодействия правам человека в некоторых странах кризис может стать поводом для принятия репрессивных мер в целях, не связанных с пандемией. Это неприемлемо", - заявил генсек ООН.
 
 
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В резолюции ООН уделяется внимание теме тесного взаимодействия ООН с ВОЗ.
 
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