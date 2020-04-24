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Стала известна статистика по COVID-2019 в Лепельском районе
24.04.2020 17:46 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лепельском районе 11 случаев заболевания COVID-2019. Об этом газете «Лепельскі край»
— С 13 марта в Лепельском районе выявлено 11 случаев заболеваний коронавируса, подтвержденных лабораторно. Среди больных — люди среднего возраста, самому старшему из них 62 года. Один человек находится в тяжелом состоянии, — сообщил главврач районной больницы.
До этого ситуацию по коронавирусу в районе Шендалесов
Илья Шендалесов отметил, что по сравнению с другими городами Витебской области количество заболеваний в Лепельском районе «не очень высокое».
— Зарегистрировано также 25 заболеваний пневмонией. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, число пневмоний выросло в два раза, — говорит главврач.
Для оказания медпомощи больным пневмонией в местной больнице перепрофилированы неврологическое и терапевтическое отделения. Для больных вирусной инфекцией предусмотрено 20 коек в инфекционном отделении. Организована также работа двух отделений реанимации и анестезиологии. Одно из них предусмотрено для лечения больных вирусной инфекцией, а второе — для лечения людей с другими болезнями.
— В случае поступления большего количества больных вирусной инфекцией мы готовы перепрофилировать гинекологическое отделение, где предусмотрено 20 точек кислородотерапии, — отметил Илья Шендалесов.
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Главрач местной больницы отметил, что по сравнению с другими городами Витебской области количество заболеваний в Лепельском районе «не очень высокое».
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