Стала известна статистика по COVID-2019 в Лепельском районе

Источник материала: Tut.by

В Лепельском районе 11 случаев заболевания COVID-2019. Об этом газете «Лепельскі край» сообщил главный врач районной больницы Илья Шендалесов.

— С 13 марта в Лепельском районе выявлено 11 случаев заболеваний коронавируса, подтвержденных лабораторно. Среди больных — люди среднего возраста, самому старшему из них 62 года. Один человек находится в тяжелом состоянии, — сообщил главврач районной больницы.

До этого ситуацию по коронавирусу в районе Шендалесов озвучил 14 апреля. Тогда на Лепельщине было 4 больных COVID-2019.

Илья Шендалесов отметил, что по сравнению с другими городами Витебской области количество заболеваний в Лепельском районе «не очень высокое».



Карту распространения COVID-19 «ННВ» составили по информации из открытых источников — ее публикуют в районных газетах, на сайтах райисполкомов и местных центров гигиены и эпидемиологии

— Зарегистрировано также 25 заболеваний пневмонией. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, число пневмоний выросло в два раза, — говорит главврач.

Для оказания медпомощи больным пневмонией в местной больнице перепрофилированы неврологическое и терапевтическое отделения. Для больных вирусной инфекцией предусмотрено 20 коек в инфекционном отделении. Организована также работа двух отделений реанимации и анестезиологии. Одно из них предусмотрено для лечения больных вирусной инфекцией, а второе — для лечения людей с другими болезнями.

— В случае поступления большего количества больных вирусной инфекцией мы готовы перепрофилировать гинекологическое отделение, где предусмотрено 20 точек кислородотерапии, — отметил Илья Шендалесов.