В Беларуси 25 человек стали донорами плазмы крови после COVID-19

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выздоровели 1120 пациентов. Это почти 13% от выявленных случаев коронавируса. 4733 человека продолжают лечение в больницах. В борьбе с инфекцией большую надежду врачи возлагают на донорскую плазму, передает телеканал «МИР 24».



Шесть из девяти заболевших COVID-19 после переливания донорской плазмы пошли на поправку. Это пациенты центра трасфузиологии и медицинских биотехнологий Минска. Специалисты считают, что они через некоторое время и сами смогут стать донорами и помочь выздороветь другим.

«У нас есть хоть и небольшая практика, но положительная практика. По данным на вчера, девяти пациентам мы ввели плазму выздоровевших людей, и шесть из них действительно пошли на поправку», – рассказал премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.