|
В Беларуси 25 человек стали донорами плазмы крови после COVID-19
24.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси выздоровели 1120 пациентов. Это почти 13% от выявленных случаев коронавируса. 4733 человека продолжают лечение в больницах. В борьбе с инфекцией большую надежду врачи возлагают на донорскую плазму, передает телеканал «МИР 24».
Пока в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шесть из девяти заболевших коронавирусом после переливания донорской плазмы пошли на поправку.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)