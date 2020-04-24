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В Беларуси 25 человек стали донорами плазмы крови после COVID-19

24.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выздоровели 1120 пациентов. Это почти 13% от выявленных случаев коронавируса. 4733 человека продолжают лечение в больницах. В борьбе с инфекцией большую надежду врачи возлагают на донорскую плазму, передает телеканал «МИР 24».

Шесть из девяти заболевших COVID-19 после переливания донорской плазмы пошли на поправку. Это пациенты центра трасфузиологии и медицинских биотехнологий Минска. Специалисты считают, что они через некоторое время и сами смогут стать донорами и помочь выздороветь другим.

«У нас есть хоть и небольшая практика, но положительная практика. По данным на вчера, девяти пациентам мы ввели плазму выздоровевших людей, и шесть из них действительно пошли на поправку», – рассказал премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

Пока в Беларуси донорами стали 25 человек. Накануне Александр Лукашенко таких людей назвал «золотым фондом» и заметил, что они должны гордиться тем, что смогли выздороветь и теперь помогают другим.



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Теги: Минск
 
 
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Шесть из девяти заболевших коронавирусом после переливания донорской плазмы пошли на поправку.
 
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