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Может ли плазма выздоровевшего спасти пациента с COVID-19? Интервью с главным трансфузиологом страны

24.04.2020 20:46 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже 27 белорусов сдали иммунную плазму с антителами к COVID-19 для лечения других пациентов, всего же выздоровели больше тысячи человек — только переболевшие коронавирусной инфекцией могут быть донорами. Почему не каждый может пожертвовать плазму, сколько нужно доноров, чтобы ее перелить одному больному и что показали тесты на антитела у тех, кто официально COVID-19 не болел? О этом в интервью TUT.BY рассказал главный внештатный специалист Минздрава по трансфузиологии, кандидат медицинских наук, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.


Директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Уже восьми пациентам сделали переливание иммунной плазмы, у трех-четырех было улучшение»

— Сколько нужно доноров для одного пациента, которому будут переливать иммунную плазму?

— Желательно два-три донора, потому что переливается доза от 5 до 10 мл на 1 кг тела. Представьте, если пациент весит 70−75 кг, значит надо перелить 400 мл плазмы, а рутинная заготовка — 600 мл от одно донора. При этом одному пациенту надо сделать три-четыре переливания. В Беларуси уже сделали переливание иммунной плазмы восьми пациентам. У нас плазму брали главный военный госпиталь, Лидская больница, 6-я, 3-я, 4-я и 10-я больницы Минска.

— Как себя чувствуют пациенты после переливания?

— Не готов комментировать, но предварительно, насколько я знаю, у трех−четырех пациентов было улучшение. В Китае эффективность плазмы оценивают в 60%. Все зависит от того, как подойдут антитела, достаточно ли будет плазмы, какое состояние у пациента. Плазма — это не панацея, и это дополнительный метод лечения. В основном переливание делается пациентам в средне тяжелом состоянии.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— На качество плазмы влияет то, как человек перенес коронавирус: бессимптомно или нет?

— Это вопрос научного и исследовательского поиска. Но, конечно, влияет и состояние иммунитета, и кто это — мужчина или женщина, бессимптомным было заболевание или нет, как много времени прошло после выздоровления. На сегодня мы обследовали 30−35 переболевших человек — у кого-то антител не было, у кого-то были, титры этих антител отличались. Надо еще учитывать, какого качества могут быть антитела и то, как они свяжутся с антигеном и как будут работать, и какие резервы иммунной системы у пациента. Это все ответы на вопрос о том, почему переливание иммунной плазмы — экспериментальный метод. Мы то, как антитела могут действовать, понимаем, но сработает это или нет — зависит от многих перечисленных факторов.

«Из 40−50 человек потенциально могли быть донорами десять»

— Вы сказали, что обследовали 30−35 человек, и у некоторых не было антител. Почему?

—  Нам нужны иммуноглобулины G, но после острой инфекции сначала вырабатываются иммуноглобулины М. Только с четвертой недели начинают вырабатываться иммуноглобулины G. Возможно, у кого-то титры антител настолько маленькие, что мы их не видим, или иммунитет справился с инфекцией на уровне слизистых и не было проникновения вируса даже в кровь. Нам тоже хочется найти донора, чья плазма была бы с хорошими антителами, хорошим титром и у нас уже есть три человека, которые сдавали плазму три раза. Сдавать ее повторно можно через две недели.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Уже много людей выздоровели (1120 пациента. — Прим. TUT.BY), почему они сразу к вам не идут сдавать плазму?

— Первый забор плазмы был 10 апреля и на тот момент было не так много выздоровевших. У нас есть все списки и мы всех обзваниваем, но надо понимать, что не каждый может стать донором. Я сам обзванивал людей и из 40−50 человек потенциально могли быть донорами десять. У многих есть противопоказания к донорству: это и тяжелое течение COVID-19, и возраст младше 18 и старше 60 лет, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, язва… Из тех, до кого мы дозвонились, а мы обзваниваем всех, практически никто не отказался стать донором, но многим не позволяют противопоказания и то, что еще не прошло 15 дней с момента выздоровления.

— Если человек тяжело перенес COVID-19 и выздоровел, он не может сдать плазму?

— Не желательно, сдача крови и плазмы — это тоже дополнительная нагрузка, особенно в период сразу после болезни.

— Вы говорите, что с момента выздоровления должно пройти 15 дней, но я вчера читала, что 21 день…

— У нас есть рекомендации института Пауля Эрлиха о том, что 15 дней — минимальный срок. Но где-то сдают и через 21 день, и через 28. В Китае, Италии, Германии — тоже 15 дней, в США — 21 день.15 дней — это срок безопасный с точки зрения инфекционного процесса и для донора, и для реципиента.

«Планируем со следующей недели начать проведение тестов на антитела к COVID-19 для потенциальных доноров»

— Для доноров есть вознаграждение?

— Отдельно эта когорта доноров не выделена, хотя в Москве так сделали. У нас эти доноры могут получить такое же вознаграждение, как и другие — 150 рублей за одну сдачу и два дня освобождения от работы. Но донор может сделать это и безвозмездно — в этом случае ему компенсируют 21 рубль и дадут один день освобождения от работы с сохранением среднего заработка. Донор сам выбирает для себя удобный вариант. Сейчас у нас примерно 50% сдают безвозмездно, 50% — с вознаграждением. Поверьте, у всех основной мотив — желание помочь пациентам, а уже потом льготы, компенсации или что-то другое.

— Переливание иммунной плазмы заменяет другое лечение?

— Нет. Пациенту все равно проводится противовирусное лечение, детоксикационное… Дай Бог, что это дополнительно поможет.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Как вы обрабатываете запросы больниц на плазму?

— Больница пишет официальную заявку, что им нужна плазма anticovid. Мы смотрим, есть ли у нас, ищем, как ее заготовить и отслеживаем пациентов — стараемся, чтобы был цикл переливаний, чтобы обеспечить пациенту несколько доз.

Мы никому не отказываем и планируем со следующей недели начать проведение тестов на антитела к COVID-19 для потенциальных доноров, у которых были симптомы коронавируса, они переболели, но им не делали тесты и они только предполагают, что это был COVID.

— Вы проверяете на антитела только переболевших или всех желающих?

— Пока проверяем тех, кто переболел, но мы уже брали анализ у 15−20 человек, которые позвонили и сказали, что по симптомам переболели коронавирусной инфекцией, но официально никакой медицинской документации не было.

— У них COVID-19 подтвердился?

— Нет, у них не было антител. В Италии у таких доноров антитела у 30%, в Нью-Йорке — у 14%.

Все, кто переболел COVID-19 и хочет стать донором иммунной плазмы, могут связаться со специалистами, заполнив электронную форму или позвонив по телефонам, указанным ниже.

Возможность записи для сдачи плазмы анти-COVID-19 пока предоставляется исключительно тем, у кого диагноз «инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19» был установлен медицинскими работниками организаций здравоохранения и подтвержден лабораторно, а факт выздоровления подтвержден результатами клинических и лабораторных методов исследования и зафиксирован в медицинской документации.

Номера телефонов:

директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Карпенко Федор Николаевич

+375 17 289 87 44;

заместитель директора по трансфузиологии Гущина Лариса Михайловна

+375 17 289 86 56;

врач-трансфузиолог (заведующий) отделения заготовки крови, ее компонентов в выездных условиях Свирский Антон Олегович

+375 17 289 87 41;

врач-трансфузиолог (заведующий) отделения комплектования доноров крови, ее компонентов с Единым донорским центром Клестова Татьяна Викторовна

+375 17 289 88 42.

Телефоны Единого донорского центра:

+375 29 362 82 93;

+375 17 289 84 84;

+375 17 289 86 43;

+375 17 289 01 08.

Городской центр трансфузиологии УЗ Городская клиническая больница № 6:

+375 17 239 59 13

+375 29 190 97 48

Витебск: 8 021 224 03 80

Гомель: 8 023 253 98 32, 8 023 253 98 14

Брест: 8 016 228 53 81

Могилев: 8 022 225 74 22

Гродно: 8 015 231 54 04

Молодечно: 8 017 675 47 35

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Уже 27 белорусов сдали иммунную плазму с антителами к COVID-19 для лечения других пациентов, но при этом выздоровели больше тысячи человек, а только переболевшие...
 
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