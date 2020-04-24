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В Беларусь из Китая привезут лекарства, реагенты и респираторы для борьбы с коронавирусом
24.04.2020 20:34 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 апреля в Минск из Китая прилетит самолет со средствами для борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава.
«Авиарейс доставит 310 упаковок противовирусного средства Фавипиравир, реагенты для 9,6 тыс. тестов и 200 тыс. масок-респираторов KN95. Все эти средства, препараты и изделия будут безвозмездно переданы Министерству здравоохранения представителями компании «Энерго-Оил», —
Ранее компания — владелец «Табакерок»
24 апреля в Беларусь
В конце января этого года, в разгар эпидемии коронавируса в Китае,
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25 апреля в Минск из Китая прилетит самолет со средствами для борьбы с коронавирусом.
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