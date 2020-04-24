В Беларусь из Китая привезут лекарства, реагенты и респираторы для борьбы с коронавирусом

Источник материала: Tut.by

25 апреля в Минск из Китая прилетит самолет со средствами для борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава.



Фото: телеграм-канал «Официальный Минздрав»

«Авиарейс доставит 310 упаковок противовирусного средства Фавипиравир, реагенты для 9,6 тыс. тестов и 200 тыс. масок-респираторов KN95. Все эти средства, препараты и изделия будут безвозмездно переданы Министерству здравоохранения представителями компании «Энерго-Оил», — сказано в сообщении.

Ранее компания — владелец «Табакерок» передала Минздраву более 50 тысяч тестов на коронавирус.

24 апреля в Беларусь прибыл гуманитарный конвой со средствами защиты и дезинфекторами из Польши: часть средств Гродно для борьбы с пандемией прибыла гуманитарная помощь из Польши">разгрузили в Гродно, остальное повезли в Минск. 4 апреля Россия передала Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус. 12 апреля в Беларусь прибыл самолет из Узбекистана , на борту которого были защитные маски и антисептики. 17 апреля в Минск из Китая прибыл второй самолет с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом.

В конце января этого года, в разгар эпидемии коронавируса в Китае, Беларусь отправила туда два самолета с помощью. В Китай доставили тогда лекарства, маски, халаты, перчатки, средства дезинфекции и так далее.