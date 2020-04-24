Как пережить психологические проблемы из-за пандемии? Рубрика «Антивирус»

Источник материала: ОНТ

Принять или бороться? Ситуация с коронавирусом очень быстро повлияла на многие сферы жизни. Как пережить непростое время без нервов?

Сухой кашель, высокая температура, ломота в теле. Кажется, о физических проявлениях инфекции мы знаем всё. Мы знаем, что делать при подозрениях. Дистанция, мытьё рук, самоизоляция.

Болеть – это всегда больно. В первую очередь, физически. Но не будет ли больнее нам всем потом, морально?

Сейчас 43% мирового населения заперты в четырех стенах. Нет общения с друзьями и коллегами. Есть проблемы. Не все выдерживают. Только во Франции на 30% возросли случаи домашнего насилия. Ещё не малый процент семей в мире решили развестись.

Получается, что то, к чему многие стремились и считали зоной комфорта, рушится на глазах. И больно уже не физически, а морально.

Кто-то потерял работу, кто-то лишился походов в спортзал, кто-то – посиделок в кафе или парке. Мир изменился. А люди? Не все успели и не все способны перестроиться.

Сначала одиночество, потом чувство безнадежности и депрессия. Последствия могут стать необратимыми, и всё это из-за того, что многие оказались не готовы, что жизнь так изменится.

Уже много раз повторяли – мир больше не будет прежним. Но это не значит, что будет хуже! Он будет другим. Мы будем другими. Будем лучше.

Главное сейчас – найти силы и перестроить себя. Укрепить чувства, быть терпимее, помогать друг другу, а ещё – объединится против невидимой угрозы.

Но всё это возможно лишь тогда, когда каждый из нас сможет договориться с самим собой, а это самое сложное. Менять привычки, менять себя, менять жизнь – это сложно. Но у нас нет другого выхода.

Это наша проверка на прочность и силу. Хэппи-энд без усилий каждого, увы, невозможен.

Поэтому готовимся к новой жизни. Это всегда сложно, но свою маленькую планету комфорта мы обязательно построим.

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