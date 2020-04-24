У воспитанников интерната для особенных детей в Глусском районе официально подтвердили коронавирус

Источник материала: Tut.by

В Весновском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития в Глусском районе, где коронавирус обнаружили у одной из работниц, инфицирование подтвердили и у воспитанников. Об этом сообщает Mogilevnews.by со ссылкой на комитет по труду, занятости и социальной защите населения Могилевского облисполкома.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Весновский дом-интернат находится в 18 км от Глуска. Тут обучают и ухаживают за 170 воспитанниками с особенностями психофизического развития. У большинства из них родители лишены родительских прав либо отказались от своих детей из-за особенностей их развития.

В интернате коронавирус обнаружили у санитарки , она госпитализирована. Сегодня официально подтвердили, что и у некоторых воспитанников тесты на COVID-19 дали положительные результаты. Однако количество инфицированных не сообщили.

— После получения информации об инфицировании работника дома-интерната воспитанники из группы, с которыми он контактировал, были экстренно изолированы в отдельном здании. Мазки были взяты у всех воспитанников и персонала. У некоторых были получены положительные результаты тестов. В настоящее время у большинства из них симптомов заболевания нет, — заявили в комитете по труду, занятости и социальной защите.

В облисполкоме сообщили, что обслуживающие детей и молодых инвалидов сотрудники переведены на вахтовый метод работы: теперь они проживают в доме-интернате.

— Каждая смена временно не будет покидать стен учреждения для безопасности проживающих. Приняты все возможные меры по минимизации распространения инфекции среди воспитанников. В частности, исключены контакты между группами: питание, медобслуживание организованы с доставкой в группу, — рассказали в комитете.

Информированный источник сообщал TUT.BY: по данным на 23 апреля, известно о минимум 28 инфицированных детях и 8 сотрудниках. Председатель Международного фонда «Дети Чернобыля», который 20 лет занимается помощью интернату, Эди Роуч говорила о 23 зараженных. Она беспокоится о том, что воспитанники дома-интерната подвергаются большому риску, так как у них серьезно нарушен иммунитет.