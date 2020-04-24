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У воспитанников интерната для особенных детей в Глусском районе официально подтвердили коронавирус
25.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Весновском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития в Глусском районе, где коронавирус обнаружили у одной из работниц, инфицирование подтвердили и у воспитанников. Об этом сообщает
Весновский дом-интернат находится в 18 км от Глуска. Тут обучают и ухаживают за 170 воспитанниками с особенностями психофизического развития. У большинства из них родители лишены родительских прав либо отказались от своих детей из-за особенностей их развития.
В интернате коронавирус
— После получения информации об инфицировании работника дома-интерната воспитанники из группы, с которыми он контактировал, были экстренно изолированы в отдельном здании. Мазки были взяты у всех воспитанников и персонала. У некоторых были получены положительные результаты тестов. В настоящее время у большинства из них симптомов заболевания нет, — заявили в комитете по труду, занятости и социальной защите.
В облисполкоме сообщили, что обслуживающие детей и молодых инвалидов сотрудники переведены на вахтовый метод работы: теперь они проживают в доме-интернате.
— Каждая смена временно не будет покидать стен учреждения для безопасности проживающих. Приняты все возможные меры по минимизации распространения инфекции среди воспитанников. В частности, исключены контакты между группами: питание, медобслуживание организованы с доставкой в группу, — рассказали в комитете.
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В Весновском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития в Глусском районе, где коронавирус обнаружили у одной из работниц,...
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