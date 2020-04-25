Больничные по-новому, доставка лекарств, перевод работников без согласия. Главное из указа президента

Источник материала: Tut.by

Президентским указом приняли первый пакет мер по поддержке экономики и социальной сферы. Они касаются как компаний и ИП, так и населения. К примеру, теперь наниматели смогут временно переводить работников без их согласия в другие организации. Родителям детей до 10 лет, которые стали контактами первого или второго уровня, будут выдавать больничные. Аптеки смогут заняться доставкой лекарств. Чиновникам разрешили устраивать внеплановые проверки магазинов и закрывать их на 90 дней из-за нарушений по ценам, а также усилить контроль за «тюбетейками» с дешевым товаром из Средней Азии.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что изменилось для нанимателей и работников

Нанимателям разрешили изменять существенные условия труда работника из-за неблагоприятного воздействия эпидемиологической ситуации на работу организации. Работодатель в таком случае должен предупредить работника письменно

не позже чем за 1 календарный день. Это новшество не касается уменьшения размера оплаты труда.

Работодатель также сможет временно переводить сотрудника в другую организацию (в том числе в другое структурное подразделение) из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, которая сказывается на деятельности организации. Переводить работника разрешили на срок до 3 месяцев. При этом его согласие не требуется. По соглашению сторон срок перевода могут увеличить (максимальный период не прописан).

Эти новшества аргументируют «сохранением занятости и увеличением трудовой мобильности».

Для родителей детей, которые стали «контактами», ввели больничные

Ранее оставался нерешенным вопрос с тем, будут ли выдавать больничные родителям детей, которые стали контактами первого или второго уровня. В апреле власти ввели изменения по назначению и выплате больничных из-за ситуации с развитием коронавируса. Родителям детей, которые стали контактами первого или второго уровня, решили выдавать справку (то есть больничный не выдавался и не оплачивался). Нынешним президентским указом для них ввели больничные.

Пособие по уходу в таком случае будут назначать так же, как и при уходе за больным ребенком до 14 лет (ребенком-инвалидом до 18 лет).

Аптекам разрешили доставлять лекарства. И новые попытки властей завалить рынок антисептиками

Компаниям, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность по розничной торговле лекарствами, до 1 июля этого года разрешили торговать ими вне торговых объектов. Проще говоря, аптеки смогут заниматься доставкой лекарств, но только безрецептурных. Совмин должен определить список компаний, которые смогут этим заниматься.

Производителям лекарств разрешили продавать их без учета зарегистрированных предельных отпускных цен, но по согласованию с комиссией по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине. Формирование оптовых и розничных цен на лекарства тоже отвязали от предельных отпускных цен производителей (тоже по согласованию с комиссией).

То есть с одной стороны потолок по максимальному росту цен убрали, но ввели «ручное» регулирование стоимости лекарств. Этим будет заниматься специальная комиссия при правительстве.

При этом сразу несколько изменений касается производства антисептиков. К примеру, до конца этого года производители смогут выпускать их без применения квот (для продажи внутри страны).

Для физлиц ввели изменения по подоходному налогу

Физлиц освободили от уплаты подоходного налога за полученные антисептики, дезинфицирующие средства и питание, которые были получены из-за санитарно-противоэпидемических мероприятий (в том числе ограничительных).

В президентском указе говорится, что налоговая декларация (расчет) с физлиц по доходам, которые были в 2019 году, подается до 30 апреля этого года включительно. Это касается доходов, которые прописаны в пункте 1 статьи 219 Налогового кодекса. Среди них в том числе:

полученные за границей доходы;

поступления от дарения или в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно (в пределах установленных лимитов);

возвращенные страховые взносы на дополнительную пенсию (если ранее получили налоговый вычет);

доходы от физлиц и организаций, которые не являются налоговыми агентами Беларуси.

Что изменилось для для индивидуальных предпринимателей

Индивидуальным предпринимателям разрешили переходить на другие режимы налогообложения и перерасчета единого налога из-за временного неосуществления ими деятельности (но не больше 30 календарных дней).

ИП, которые уплатили в 2020 году единый налог, могут перейти на другой порядок налогообложения. Сделать это можно с начала календарного месяца.

Предприниматели, которые захотят в этом году перейти на упрощенную систему налогообложения, должны с 1-го по 20-е число календарного месяца (с которого они переходят на «упрощенку») представить налоговикам уведомление.

Некоторые ИП и юрлица смогут обращаться к местным властям с заявлением на беспроцентные отсрочку, рассрочку или налоговый кредит на уплату налогов, пошлин и арендной платы за земельные участки, которые находятся в госсобственности. Но нужно выполнить важное условие — своевременная уплата других обязательных платежей в госбюджет. Если нарушить это требование, то в отсрочке или рассрочке откажут и начислят пени.

И еще важное условие, чтобы воспользоваться ИП или юрлицу этим послаблением, нужно заниматься теми видами деятельности, которые включены в перечень наиболее подверженных неблагоприятному воздействию эпидемиологической ситуации. Среди них, к примеру, значатся розничная торговля (кроме автомобилями и мотоциклами), услуги по временному проживанию и питанию, туристическая деятельность, здравоохранение, ремонт компьютеров, предметов личного пользования и бытовых изделий.

Чиновникам разрешили устраивать внеплановые проверки и закрывать магазины на 90 дней

Трем ведомствам — МАРТ, Госстандарту и Минздраву — разрешили назначать внеплановые проверки как ИП, так и юрлиц. К примеру, МАРТ — в том числе из-за нарушений в ценообразовании, Минздраву — из-за вопросов по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, а Госстандарту — из-за нарушения техрегламентов.

Указом президента также разрешили приостанавливать работу торгового объекта, объекта общественного питания до устранения нарушений, но не больше чем на 90 дней. Это могут сделать эти три ведомства под персональную ответственность министров за обоснованность подобных решений.

Президентским указом разрешили проводить проверки в течение двух лет после госрегистрации компаний и ИП, которые занимаются торговлей и общественным питанием. По всей видимости, это касается в том числе магазинов с дешевым товаром из Средней Азии, на которые не первый год жалуются как предприниматели , так и предприятия легпрома . Одни из основных претензий: недоплачивают налоги, нет нужных документов на товар и сложно конкурировать с такой продукцией из-за ее низкой цены. Власти подтверждают : нарушения у продавцов из Средней Азии действительно есть, и не все товары, которые здесь продаются, безопасны. При этом предусмотрен мораторий на проверку вновь созданных субъектов хозяйствования в течение двух лет с момента регистрации. Большинство торговцев из Средней Азии открыли магазины как раз меньше двух лет назад.