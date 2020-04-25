Что известно о коронавирусе в Беларуси и мире на 25 апреля

Источник материала: KYKY

К утру 25 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила 2,8 миллиона человек; погибли – 194,7 тысячи, а излечились – более 766 тысяч. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 886,2 тысяч эпизодов инфекции;

Испания: 219,8 тысячи;

Италия: 193 тысячи;

Франция: 159,5 тысячи;

Германия: 154,2 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 50,8 тысячи летальных исходов;

Италия: 26 тысяч;

Испания: 22,5 тысячи;

Франция: 22,2 тысячи;

Британия: 19,5 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как у соседей

Россия: 68,6 тысячи эпизодов инфекции – 615 летальных исходов;

Украина: 7,6 тысячи – 193;

Польша: 10,9 тысячи – 494;

Литва: 1,4 тысячи – 40;

Латвия: 784 – 12.

Как в мире

В США прервали испытания противомалярийного препарата хлорохин, который Дональд Трамп на брифингах рекламировал как лекарство от коронавируса. В ходе испытаний у некоторых людей развился «нерегулярный сердечный ритм», умерли 20 добровольцев.

испытания противомалярийного препарата хлорохин, который Дональд Трамп на брифингах как лекарство от коронавируса. В ходе испытаний у некоторых людей развился «нерегулярный сердечный ритм», умерли 20 добровольцев. Швеция, которая придерживается крайне мягкого подхода в борьбе с эпидемией (в стране работают бары, рестораны, ТЦ и так далее), лишь ненавязчиво рекомендует гражданам сидеть по домам и за свою тактику сталкивается с критикой ученых, отчиталась о своем самом большом приросте новых случаев инфекции – 812.

бары, рестораны, ТЦ и так далее), лишь ненавязчиво рекомендует гражданам сидеть по домам и за свою тактику с критикой ученых, о своем самом большом приросте новых случаев инфекции – 812. Местные газеты в Италии, где действует один из самых суровых и длительных карантинов в Европе, сообщили , что в течение следующих четырех недель ограничения наконец ослабнут. Официально это пока не подтвердилось.

, что в течение следующих четырех недель ограничения наконец ослабнут. Официально это пока не подтвердилось. Лондонская полиция арестовала около четырех тысяч человек за домашнее насилие, примененное во время объявления в городе карантина.

около четырех тысяч человек за домашнее насилие, примененное во время объявления в городе карантина. Индонезия запретила внутренние автомобильные и воздушные перевозки, поскольку стартует священный для мусульман месяц Рамадан. Десятки миллионов людей обычно отправляются домой, чтобы по традиции отпраздновать конец Рамадана. Но, поскольку страна сталкивается с быстро растущим числом эпизодов коронавируса, есть опасения, что массовая миграция спровоцирует вспышки.

внутренние автомобильные и воздушные перевозки, поскольку стартует священный для мусульман месяц Рамадан. Десятки миллионов людей обычно отправляются домой, чтобы по традиции отпраздновать конец Рамадана. Но, поскольку страна сталкивается с быстро растущим числом эпизодов коронавируса, есть опасения, что массовая миграция спровоцирует вспышки. Чехия, которая одной из первых в ЕС закрыла свои границы, первой же из стран Евросоюза открыла их для выезда за рубеж. Правительство разрешило своим гражданам ехать куда угодно, в том числе на отдых в другие страны. Отменен и запрет на свободное перемещение по Чехии.

Как у нас

По последней сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 8773. Умерли 63 пациента, выздоровели 1120.

сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 8773. Умерли 63 пациента, выздоровели 1120. Во время больших выходных, с 25 по 28 апреля, на въездах в Барановичи будут дежурить экипажи ГАИ с медиками и проверять проезжающих. Людей с ОРВИ в город не пустят.

экипажи ГАИ с медиками и проверять проезжающих. Людей с ОРВИ в город не пустят. Субботник, несмотря на все попытки ВОЗ переубедить беларуских властей отложить мероприятие, уже сегодня. Накануне медики жаловались , что их отрывают от работы и загоняют на уборку территорий. И/или сдавать деньги – с некоторых минских врачей аж по 40 рублей.

, что их отрывают от работы и загоняют на уборку территорий. И/или сдавать деньги – с некоторых минских врачей аж по 40 рублей. В минском Свято-Елисаветинском монастыре, куда на Пасху явилась огромная толпа верующих, коронавирус подозревают у 100 монахинь из 130. БПЦ говорит , что обстановка в монастыре беспокоит церковь, идет разбирательство, ожидаются профильные проверки специалистов.

у 100 монахинь из 130. БПЦ , что обстановка в монастыре беспокоит церковь, идет разбирательство, ожидаются профильные проверки специалистов. Вирус добрался до Весновского дома-интерната для детей с инвалидностью на Могилевщине. Есть информация , что заразились по меньшей мере 13 детей и десять сотрудников.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.