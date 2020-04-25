ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Что известно о коронавирусе в Беларуси и мире на 25 апреля

25.04.2020 06:20 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

К утру 25 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила 2,8 миллиона человек; погибли – 194,7 тысячи, а излечились – более 766 тысяч. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

  • США: 886,2 тысяч эпизодов инфекции;
  • Испания: 219,8 тысячи;
  • Италия: 193 тысячи;
  • Франция: 159,5 тысячи;
  • Германия: 154,2 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 50,8 тысячи летальных исходов;
  • Италия: 26 тысяч;
  • Испания: 22,5 тысячи;
  • Франция: 22,2 тысячи;
  • Британия: 19,5 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Как у соседей

  • Россия: 68,6 тысячи эпизодов инфекции – 615 летальных исходов;
  • Украина: 7,6 тысячи – 193;
  • Польша: 10,9 тысячи – 494;
  • Литва: 1,4 тысячи – 40;
  • Латвия: 784 – 12.

Как в мире

  • В США прервали испытания противомалярийного препарата хлорохин, который Дональд Трамп на брифингах рекламировал как лекарство от коронавируса. В ходе испытаний у некоторых людей развился «нерегулярный сердечный ритм», умерли 20 добровольцев.
  • Швеция, которая придерживается крайне мягкого подхода в борьбе с эпидемией (в стране работают бары, рестораны, ТЦ и так далее), лишь ненавязчиво рекомендует гражданам сидеть по домам и за свою тактику сталкивается с критикой ученых, отчиталась о своем самом большом приросте новых случаев инфекции – 812.
  • Местные газеты в Италии, где действует один из самых суровых и длительных карантинов в Европе, сообщили, что в течение следующих четырех недель ограничения наконец ослабнут. Официально это пока не подтвердилось.
  • Лондонская полиция арестовала около четырех тысяч человек за домашнее насилие, примененное во время объявления в городе карантина. 
  • Индонезия запретила внутренние автомобильные и воздушные перевозки, поскольку стартует священный для мусульман месяц Рамадан. Десятки миллионов людей обычно отправляются домой, чтобы по традиции отпраздновать конец Рамадана. Но, поскольку страна сталкивается с быстро растущим числом эпизодов коронавируса, есть опасения, что массовая миграция спровоцирует вспышки.
  • Чехия, которая одной из первых в ЕС закрыла свои границы, первой же из стран Евросоюза открыла их для выезда за рубеж. Правительство разрешило своим гражданам ехать куда угодно, в том числе на отдых в другие страны. Отменен и запрет на свободное перемещение по Чехии.

Как у нас

  • По последней сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 8773. Умерли 63 пациента, выздоровели 1120. 
  • Во время больших выходных, с 25 по 28 апреля, на въездах в Барановичи будут дежурить экипажи ГАИ с медиками и проверять проезжающих. Людей с ОРВИ в город не пустят.
  • Субботник, несмотря на все попытки ВОЗ переубедить беларуских властей отложить мероприятие, уже сегодня. Накануне медики жаловались, что их отрывают от работы и загоняют на уборку территорий. И/или сдавать деньги – с некоторых минских врачей аж по 40 рублей.
  • В минском Свято-Елисаветинском монастыре, куда на Пасху явилась огромная толпа верующих, коронавирус подозревают у 100 монахинь из 130. БПЦ говорит, что обстановка в монастыре беспокоит церковь, идет разбирательство, ожидаются профильные проверки специалистов.
  • Вирус добрался до Весновского дома-интерната для детей с инвалидностью на Могилевщине. Есть информация, что заразились по меньшей мере 13 детей и десять сотрудников.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К утру 25 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила 2,8 миллиона человек; погибли – 194,7 тысячи, а излечились – более 766 тысяч. Эти сведения...
 
Новости дня
Новости
 
Сингаевский об остановке чемпионата: «Вообще ситуация непростая. У доктора жена работает в поликлинике, у нее были контакты с пациентами с коронавирусом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Новости Волковыска
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика