Что известно о коронавирусе в Беларуси и мире на 25 апреля

К утру 25 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила 2,8 миллиона человек; погибли – 194,7 тысячи, а излечились – более 766 тысяч. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:
США: 886,2 тысяч эпизодов инфекции;
Испания: 219,8 тысячи;
Италия: 193 тысячи;
Франция: 159,5 тысячи;
Германия: 154,2 тысячи.
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
США: 50,8 тысячи летальных исходов;
Италия: 26 тысяч;
Испания: 22,5 тысячи;
Франция: 22,2 тысячи;
Британия: 19,5 тысячи.
Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.
Как у соседей
Россия: 68,6 тысячи эпизодов инфекции – 615 летальных исходов;
Украина: 7,6 тысячи – 193;
Польша: 10,9 тысячи – 494;
Литва: 1,4 тысячи – 40;
Латвия: 784 – 12.
Как в мире
В США прервали испытания противомалярийного препарата хлорохин, который Дональд Трамп на брифингах рекламировал как лекарство от коронавируса. В ходе испытаний у некоторых людей развился «нерегулярный сердечный ритм», умерли 20 добровольцев.
Швеция, которая придерживается крайне мягкого подхода в борьбе с эпидемией (в стране работают бары, рестораны, ТЦ и так далее), лишь ненавязчиво рекомендует гражданам сидеть по домам и за свою тактику сталкивается с критикой ученых, отчиталась о своем самом большом приросте новых случаев инфекции – 812.
Местные газеты в Италии, где действует один из самых суровых и длительных карантинов в Европе, сообщили, что в течение следующих четырех недель ограничения наконец ослабнут. Официально это пока не подтвердилось.
Лондонская полиция арестовала около четырех тысяч человек за домашнее насилие, примененное во время объявления в городе карантина.
Индонезия запретила внутренние автомобильные и воздушные перевозки, поскольку стартует священный для мусульман месяц Рамадан. Десятки миллионов людей обычно отправляются домой, чтобы по традиции отпраздновать конец Рамадана. Но, поскольку страна сталкивается с быстро растущим числом эпизодов коронавируса, есть опасения, что массовая миграция спровоцирует вспышки.
Чехия, которая одной из первых в ЕС закрыла свои границы, первой же из стран Евросоюза открыла их для выезда за рубеж. Правительство разрешило своим гражданам ехать куда угодно, в том числе на отдых в другие страны. Отменен и запрет на свободное перемещение по Чехии.
Как у нас
По последней сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 8773. Умерли 63 пациента, выздоровели 1120.
Во время больших выходных, с 25 по 28 апреля, на въездах в Барановичи будут дежурить экипажи ГАИ с медиками и проверять проезжающих. Людей с ОРВИ в город не пустят.
Субботник, несмотря на все попытки ВОЗ переубедить беларуских властей отложить мероприятие, уже сегодня. Накануне медики жаловались, что их отрывают от работы и загоняют на уборку территорий. И/или сдавать деньги – с некоторых минских врачей аж по 40 рублей.
В минском Свято-Елисаветинском монастыре, куда на Пасху явилась огромная толпа верующих, коронавирус подозревают у 100 монахинь из 130. БПЦ говорит, что обстановка в монастыре беспокоит церковь, идет разбирательство, ожидаются профильные проверки специалистов.
Вирус добрался до Весновского дома-интерната для детей с инвалидностью на Могилевщине. Есть информация, что заразились по меньшей мере 13 детей и десять сотрудников.
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.