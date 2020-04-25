Парень показал, как выглядят типичные участники видеоконференций. Узнаете там себя?

Источник материала: ОНТ

Пользователь соцсети Reddit под ником VidGuy14 показал, как выглядят разные типажи людей по веб-камере.

Коронавирус вынудил многих офисных работников и студентов перебраться на «удалёнку». Теперь ежедневным местом встреч для многих стали видеоконференции в Skype или Zoom.

В комментариях пользователи предложили добавить еще несколько типажей, которых можно встретить в видеоконференциях: «Круто, только мне кажется, что не хватает "человека с громкими звуками на фоне"», «А где тот, что сидит слиииииииишком близко к камере? Это был бы мой начальник», «Я тот, кто сидит с выключенным видео», «Ты забыл того, у кого в комнате бардак, и он сидит только там, где чисто».

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