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Парень показал, как выглядят типичные участники видеоконференций. Узнаете там себя?

25.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парень показал, как выглядят типичные участники видеоконференций. Узнаете там себя?

Пользователь соцсети Reddit под ником VidGuy14 показал, как выглядят разные типажи людей по веб-камере. 

Коронавирус вынудил многих офисных работников и студентов перебраться на «удалёнку». Теперь ежедневным местом встреч для многих стали видеоконференции в Skype или Zoom.

В комментариях пользователи предложили добавить еще несколько типажей, которых можно встретить в видеоконференциях: «Круто, только мне кажется, что не хватает "человека с громкими звуками на фоне"»,  «А где тот, что сидит слиииииииишком близко к камере? Это был бы мой начальник», «Я тот, кто сидит с выключенным видео», «Ты забыл того, у кого в комнате бардак, и он сидит только там, где чисто».

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Пользователь соцсети Reddit под ником VidGuy14 показал, как выглядят разные типажи людей по веб-камере.  Коронавирус вынудил многих офисных работников и студентов...
 
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