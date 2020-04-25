Главный санврач района рассказала, как их служба борется с распространением коронавируса

Источник материала: Горецкий вестник

Главный санитарный врач района Раиса Прудникова, сообщила что «специалисты их службы на постоянной основе проводят контрольно-надзорные мероприятия по выполнению норм и правил «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19».





— В соответствии с принятым документом и утвержденными санитарными нормами и правилами установлены требования по обязательному проведению влажной уборки помещений промышленных предприятий, транспортных организаций, объектов общественного питания, торговли, сферы бытового обслуживания населения, учреждений образования с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к применению для этих целей в соответствии с инструкцией, — сказала Раиса Прудникова. — Обязательным условием является обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания работников, непосредственно занятых обслуживанием населения, а также работников учреждений образования.

Главврач Горецкого райЦГЭ рассказала, что во время мониторингов горецких магазинов и объектов общепита выявлены случаи нарушений установленных требований. Например, в магазинах Горецкого райпо продавцы не всегда используют маски для защиты органов дыхания. Руководители субъектов хозяйствования не всегда контролируют использование работниками средств индивидуальной защиты — масок, перчаток. В случае игнорирования или нарушения установленных требований, напомнила Раиса Прудникова, предусмотрено применение штрафных санкций к лицам, допустившим нарушения санитарных норм и правил в размере до 30 базовых величин.

Подготовила Галина Кожевникова