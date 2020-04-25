Сорвало сотни листов шифера – буря в Горецком районе

Источник материала: Горецкий вестник

16 апреля на Горецкий район налетел сильный ветер. Из-за стихии пострадали жилые и сельскохозяйственные объекты на территориях владений ОАО «Горецкое», ОАО «Горецкой РАПТ», КСУП «Овсянка им. И. И. Мельника» и СЗАО «Горы», ОАО «Маслаки».





После бури в РЭС и РОЧС стали поступать сообщения об отключении электроэнергии, обрывах проводов, поваленных деревьях и о сорванных кровлях. Была сформирована оперативная группа из членов комиссии по чрезвычайным ситуациям при райисполкоме. Проводилось обследование поврежденных объектов.





Где сорвало сотни листов шифера, и не было электричества — читайте в газете «Горецкий вестник» за 25 апреля.





Валерия Дроздовская, фото РОЧС