Марафон поддержки: депутат Лилия Ананич посетила Борисовскую больницу №2

Источник материала: Единство

– Я сегодня здесь и как ваша землячка, и как депутат, и как заместитель председателя Белорусского союза женщин, – отметила Лилия Станиславовна. – Хочется каждому сотруднику медучреждения выразить слова поддержки и искренней благодарности за нелегкий труд. Врачи, весь медперсонал в буквальном смысле сейчас на передовой борьбы с коронавирусом. Мы в вас верим, дорогие друзья! Мы победим!

Лилия Ананич подчеркнула, что на призыв Белорусского союза женщин уже откликнулись как физические лица, так и многие предприятия, организации.

– К нам стекаются со всех регионов конкретные просьбы медучреждений и предложения тех, кто хочет оказать помощь. По возможности, буквально «с колес» комплектуются благотворительные наборы. И средства защиты, и то, что необходимо для медперсонала в бытовом плане. Так всегда ведь было в нашем народе, когда беда, сообща преодолевали трудности, – отметила депутат.