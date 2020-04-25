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Марафон поддержки: депутат Лилия Ананич посетила Борисовскую больницу №2

25.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Единство  
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Источник материала: Единство

Я сегодня здесь и как ваша землячка, и как депутат, и как заместитель председателя Белорусского союза женщин, – отметила Лилия Станиславовна. – Хочется каждому сотруднику медучреждения выразить слова поддержки и искренней благодарности за нелегкий труд. Врачи, весь медперсонал в буквальном смысле сейчас на передовой борьбы с коронавирусом. Мы в вас верим, дорогие друзья! Мы победим!

Лилия Ананич подчеркнула, что на призыв Белорусского союза женщин уже откликнулись как физические лица, так и многие предприятия, организации.

– К нам стекаются со всех регионов конкретные просьбы медучреждений и предложения тех, кто хочет оказать помощь. По возможности, буквально «с колес» комплектуются благотворительные наборы. И средства защиты, и то, что необходимо для медперсонала в бытовом плане. Так всегда ведь было в нашем народе, когда беда, сообща преодолевали трудности, – отметила депутат.

 
 
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Сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Лилия Ананич посетила Борисовскую больницу № 2. Она выразила слова...
 
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