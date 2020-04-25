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Коронавирус в Беларуси: данные на 25 апреля

25.04.2020 12:16 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус в Беларуси: данные на 25 апреля

Министерство здравоохранения опубликовало актуальные данные по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси.

Согласно данным ведомства, по состоянию на 25 апреля в Беларуси выздоровели и выписаны 1573 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

При этом в стране зарегистрировано 9590 человек с положительным тестом на инфекцию.

Всего по состоянию на 25 апреля было проведено более 139 тыс. тестов на COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 67 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

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Министерство здравоохранения опубликовало актуальные данные по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси. Согласно данным ведомства, по...
 
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