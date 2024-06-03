Более 400 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Беларуси в этом году

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси началась оздоровительная кампания. Раскуплены почти все путевки в детские лагеря. Первые смены уже принимают отдыхающих. В этом году в них побывают почти 400 тысяч детей, рассказала корреспондент «МИР 24» Алина Трус.



Находят новых друзей и отдыхают в свободное от учебы время. Каждый год путевки в лагеря на лето белорусские школьники разбирают еще задолго до начала первой смены. Это объяснимо: сотни желающих хотят сделать каникулы незабываемыми.

Алиса Севрук в летнем лагере освоилась быстро и теперь весело проводит время со сверстниками. Пионербол, футбол, квесты, викторины, танцы. Смена только началась, а каждый день уже расписан по минутам.

«Мы ставим танцы на дискотеку свои. У нас проходили линейки, разные представления отряда. Вожатые веселые, дети. Очень все классно», – рассказала отдыхающая Алиса Севрук.

В такой атмосфере дети легко находят друзей и раскрывают в себе новые таланты. Остаться в стороне или незамеченным здесь не получится.

«Мне очень нравится здесь. У меня подружка здесь. И не одна», – рассказала отдыхающая Диана Щекало.

«Я научилась делать колесо, а еще я рисую, еще открыла талант к театральной пьесе», – рассказала отдыхающая Валерия Гавриленко.

С утра до вечера с детьми работают вожатые. Перед сменой в лагере они прошли собеседование и специальную подготовку. Научились оказывать первую медицинскую помощь и освоили азы детской психологии.

«Я стараюсь выстраивать с ними дружественные взаимоотношения на доверии исключительно. Потому что тогда это расположительный контакт, и разговор идет полноценный», – рассказал вожатый лагеря Роман Гордей.

Во время отдыха дети участвуют не только в спортивных играх и творческих конкурсах. Каждый год в Беларуси появляются новые активности. В топе и палаточные лагеря. Так подростки еще ближе к природе и оздоровлению.

«По сравнению с прошлым годом мы добавили еще одну палаточную смену. Но палаточные смены очень сильно зависят от погоды. Мы будем это уже корректировать по ходу движения, должен быть соблюден температурный режим», – рассказал начальник оздоровительного детского лагеря Владимир Самуленков.