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Более 400 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Беларуси в этом году
03.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси началась оздоровительная кампания. Раскуплены почти все путевки в детские лагеря. Первые смены уже принимают отдыхающих. В этом году в них побывают почти 400 тысяч детей, рассказала корреспондент «МИР 24» Алина Трус.
Алиса Севрук в летнем лагере освоилась быстро и теперь весело проводит время со сверстниками. Пионербол, футбол, квесты, викторины, танцы. Смена только началась, а каждый день уже расписан по минутам.
В такой атмосфере дети легко находят друзей и раскрывают в себе новые таланты. Остаться в стороне или незамеченным здесь не получится.
«Я научилась делать колесо, а еще я рисую, еще открыла талант к театральной пьесе», – рассказала отдыхающая Валерия Гавриленко.
С утра до вечера с детьми работают вожатые. Перед сменой в лагере они прошли собеседование и специальную подготовку. Научились оказывать первую медицинскую помощь и освоили азы детской психологии.
Во время отдыха дети участвуют не только в спортивных играх и творческих конкурсах. Каждый год в Беларуси появляются новые активности. В топе и палаточные лагеря. Так подростки еще ближе к природе и оздоровлению.
«На проведение летней оздоровительной кампании республиканским центром выделена сумма 64 миллиона рублей, которая позволит обеспечить оздоровлением практически всех желающих, нуждающихся и имеющих право», – рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.
Продолжительность одной лагерной смены – 15 дней. Средняя цена путевки = 600 белорусских рублей (почти 17 тысяч российских). Почти половину стоимости оплачивает государство.
В Беларуси этим летом будут работать шесть тысяч здравниц. Среди них лагеря труда и отдыха, а также военно-патриотические. Большинство – с дневным пребыванием.
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Во время отдыха дети участвуют не только в спортивных играх и творческих конкурсах. Каждый год в Беларуси появляются новые активности.
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