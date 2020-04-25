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Анатолий Гапоник: Ситуация с эпидемией коронавируса в районе контролируема. Слухи о закрытии границ района беспочвенны

25.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Анатолий Гапоник: Ситуация с эпидемией коронавируса в районе контролируема. Слухи о закрытии границ района беспочвенны.Анатолий Гапоник: Ситуация с эпидемией коронавируса в районе контролируема. Слухи о закрытии границ района беспочвенны

В субботнем интервью «Авангарду» председатель Буда-Кошелевского райисполкома Анатолий Гапоник рассказал о мерах, принимаемых в районе по недопущению  распространения коронавируса.

— Анатолий Генрикович, ситуация с распространением COVID-19 довольно напряженная, ходит много слухов. Как Вы оцениваете эпидемическую обстановку на сегодняшний день? Какие меры принимаются по недопущению распространения вируса?

В районе мобилизованы необходимые силы и средства. Ситуация находится под контролем. Жизнь в городе не парализована. Предприятия и организации функционируют в обычном режиме, полным ходом идут весенне-полевые работы, но с соблюдением определенных условий. Райисполком утвердил план по борьбе с коронавирусом. Введённые меры по профилактике распространения инфекций носят обязательный характер. Так, каждый руководитель должен принять меры по недопущению к работе сотрудников с признаками респираторных инфекций. Обеспечить периодическую уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Мобильные группы и профсоюзы контролируют наличие в каждой организации, на каждом предприятии дезсредств для обработки рук и организацию пропускного режима. Совещания, семинары и заседания уже давно проводятся преимущественно с использованием режимов видео- и аудиоконференций. Отменены все массовые развлекательные мероприятия в закрытых помещениях. Работники объектов, имеющих непосредственный контакт с посетителями, используют  маски и антисептики для обработки рук.

С четвертой четверти все школы и аграрно-технический колледж перешли на индивидуальную форму обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий. Введено свободное посещение детсадов. Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, волонтерские организации и общественные объединения  оказывают помощь лицам старшего поколения в решении бытовых вопросов.

Что касается средств защиты для медицинского персонала, антисептиков, защитных халатов и лекарственных препаратов, то больница ими обеспечена в полном объеме. За счет средств районного бюджета мы приобрели мощный генератор холодного тумана для обработки помещений и машин скорой помощи.

В подъездах многоквартирных домов с 17 апреля каждый день проводят  влажную уборку с дезсредствами входной группы первого этажа. Протирают все — от домофонов до перил. Если в доме проживает человек с подозрением на коронавирус, тщательно  дезинфицируются все этажи. В подъездах многоквартирных домов размещены графики уборок. В случае, если жильцы   видят, что в их подъезде не обрабатывают поверхности, нужно не молчать, а звонить в диспетчерскую по номеру 115.

Обеспечена изоляция пациентов с подтвержденным коронавирусом. Сотрудники отдела внутренних дел совместно с медиками и специалистами санэпидемслужбы ежедневно отслеживают соблюдение режима самоизоляции   контактных лиц и тех, кто потенциально мог быть подвержен вирусу. Нарушители самоизоляции привлекаются к ответственности. В районе уже выявлен один факт нарушения требований постановления Совета Министров №208 «О введении ограничительного мероприятия». На гражданина составлен административный протокол по ст.23.4 КоАП. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2 до 50 базовых величин (в настоящее время 1 БВ равна Br27) или административный арест. Материалы проверки переданы в суд.

— Собираетесь ли принять  какие-то дополнительные меры?

—  Что касается дополнительных мер, то с понедельника все бригады скорой помощи выезжают абсолютно на все вызовы в костюмах ПЧК (противочумных). Перепрофилировано хирургическое отделение: теперь оно готово принимать пациентов с пневмониями и подозрениями на COVID-19. В свою очередь, больные с хирургическими  диагнозами госпитализируются в медучреждения Жлобина. Буда-Кошелевская больница обеспечена аппаратами искусственной вентиляции легких.

— Анатолий Генрикович, насколько обоснована информация  о закрытии города и района?

— Могу сказать только то, что это слухи. В районе принимаются необходимые меры, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции. Для введения жестких карантинных мер или комендантского часа нет оснований.

Вместе с тем, каждый из нас должен ограничить свои необязательные контакты и принять меры по социальному дистанцированию. По возможности оставаться  дома. Самоизоляция  — лучший способ борьбы с вирусом. Ограничьте на время контакты. Останьтесь на больших выходных дома. Отложите посещение кладбищ до лучших времен. Потерпите. Берегите себя и своих близких.

Анатолий Генрикович, спасибо за интервью.

В свою очередь «Авангард» готов выступить посредником между органами власти и жителями района. Уважаемые буда-кошелевцы, если у вас есть вопросы, вы можете присылать их на нашу электронную почту: avangard.gazeta31@budakosh.by

 

 

 
 
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Анатолий Гапоник: Ситуация с эпидемией коронавируса в районе контролируема. Слухи о закрытии границ района беспочвенны. В субботнем интервью...
 
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