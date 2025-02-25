Квартир дешевле 129 тысяч долларов тут нет. Как строится элитный квартал возле рынка «Ждановичи»

Если вы не хотите ждать окончания стройки и ремонта, есть смысл присмотреться к готовым вариантам. Так, на нашем сайте сейчас предлагается около 20 квартир в двух «Олимпиках».

Самое бюджетное предложение из готового – двухкомнатная квартира на втором этаже дома 2024 года постройки. Общая площадь этого жилья составляет 49 квадратных метров. Квартира состоит их кухни-гостиной и отдельной спальни. Евродвушка полностью укомплектована мебелью и техникой. Стоимость – 129 тысяч долларов (2633 доллара – за метр).