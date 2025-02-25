Квартир дешевле 129 тысяч долларов тут нет. Как строится элитный квартал возле рынка «Ждановичи»

В неплохом месте (недалеко от проспекта Победителей и заказника Лебяжий) продолжает строиться жилой комплекс «Олимпик Парк 2». Этот квартал стилистически является продолжением первого «Олимпика», но возводит его другой застройщик. Мы посмотрели, как сейчас выглядят новостройки и узнали, какие квартиры (и почем) еще осталось в продаже.
«Олимпик Парк 2» строится в границах улиц Ратомской и Тимирязева. Осваивает этот участок, на котором раньше располагался стихийный рынок «поле чудес», компания «Сетко Резиденшл». Землю застройщик приобрел на аукционе. Весь квартал будет состоять из восьми жилых домов и объектов инфраструктуры.
Дома в квартале – монолитные малоэтажные каркасники. Сейчас во втором Олимпике сданы 3 дома, еще 3 новостройки – почти готовы.
Сначала посмотрим на готовые дома. Сегодня стильные малоэтажки потихоньку заселяются новоселами. За домами размещены детские площадки, спортивные зоны и места для отдыха. Все выглядит неплохо, но слегка не обжито.
На первых этажах новостроек запроектированы коммерческие помещения. Первые офисы, кстати, уже работают.
Отметим, что территория рядом с новостройками пока что смотрится пустовато – не хватает озеленения и комплексного благоустройства. Вероятно, все это будет появляться по мере развития ЖК.
Напротив комплекса малоэтажек располагается известный рынок «Ждановичи». Для кого-то из новоселов это будет плюсом, а для кого-то и минусом.
Теперь перейдем к строящейся очереди. Тут уже возведены три дома. Начали строить эти здания в 2022-м году, а завершить планируют через несколько месяцев. Во всех домах будет по 3 подъезда и по 50−75 квартир.
Отметим, что цены на строящиеся малоэтажки в «Олимпик Парке» год назад стартовали от 1600 долларов за квадрат. Позже за метр в небольших квартирах просили уже 2480 долларов.
В новостройках с претензией на элитность предусмотрены кладовые и закрытые гаражи-стоянки с зарядками для электромобилей. В одной из малоэтажек появится открытая стоянка, расположенная на уровне земли.
Кстати, на линии из шести домов стройка ЖК не закончится. В проекте у застройщика – еще два дома. Как по секрету рассказали в офисе продаж, проектируемые здания будут несколько отличаться от уже построенного жилья. Планируется, что на свободном участке возведут дома выше классом и дороже по цене (на плане они находятся слева, но их внешний вид будет изменен) – метр по предварительной информации тут будет стоить 2000-2500 долларов.
Ожидается, что стройка новых домов начнется уже в этом году. Также в «Олимпик Парке» зарезервированы места под школу и детский сад: эти объекты должен построить город.
На сегодняшний день свободных квартир в трех строящихся домах осталось не так много. Все однушки и евродвушки тут уже проданы. Минимальный метраж, который мне смогли предложить в отделе продаж, это – 82-метровая квартира на четвертом этаже. Такая квартира будет стоить 150 тысяч долларов (получается, 1830 долларов – за метр). Также в продаже есть несколько квартир площадью 88-115 квадратных метров по стоимости от 135 до 184 тысяч долларов. Самый недорогой вариант – первый этаж.
Если вы не хотите ждать окончания стройки и ремонта, есть смысл присмотреться к готовым вариантам. Так, на нашем сайте сейчас предлагается около 20 квартир в двух «Олимпиках».
Самое бюджетное предложение из готового – двухкомнатная квартира на втором этаже дома 2024 года постройки. Общая площадь этого жилья составляет 49 квадратных метров. Квартира состоит их кухни-гостиной и отдельной спальни. Евродвушка полностью укомплектована мебелью и техникой. Стоимость – 129 тысяч долларов (2633 доллара – за метр).
Также среди предложений есть трехкомнатная квартира с «социальной отделкой» – обои, линолеум, плитка, натяжные потолки. Общая площадь жилья на втором этаже составляет 68 квадратных метров. Из плюсов – два санузла, панорамное остекление, высокие потолки (3 метра). А стоит такая трешка 129 тысяч долларов (1875 долларов – за метр).
Из дорогостоящих вариантов можно рассмотреть вот такую 95-метровую квартиру. Двухкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом расположена на третьем этаже четырехэтажного дома. В квартире выполнен эксклюзивный ремонт с использованием высококачественных материалов: натуральный камень, паркет, дерево, итальянская плитка. Отмечается, что каждый элемент интерьера был тщательно продуман и изготовлен по индивидуальному заказу. Все, что есть в квартире, достанется новому владельцу. Стоимость – 355 тысяч долларов (3729 долларов—за метр).
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